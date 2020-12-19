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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мокрий сніг та морози: погода в Україні на 19 грудня (КАРТА)

В Україні на 19 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади.

У західних регіонах країни очікується хмарна погода. Температура вдень 2…5°, а вночі заморозки до -1°.

На Півночі також буде хмарно, але опади прогнозуються лише в Чернігівській області. Стовпчики термометрів покажуть удень -1…3°, вночі -1…2°.

Читайте: До -6 та без опадів: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У центральних областях хмарно, а мокрий сніг очікується лише в Полтавській області. Вдень -1…2°, вночі -1…1°.

На Сході пройде мокрий сніг. Температура вдень -2…1°, вночі -3…0°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної погоди. Стовпчики термометрів покажуть 1…5° вдень ​​та -1…4° вночі.

Погода на 19 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на Новий рік

Погода на Новий рік буде досить теплою. Зараз синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде. За даними Укргідрометцентру, похолодання прийде після 20 грудня, проте потім у країну повернеться потепління.

На Новий рік морози повинні залишити Україну.

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