Погода на 19 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні на 19 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями опади.

У західних регіонах країни очікується хмарна погода. Температура вдень 2…5°, а вночі заморозки до -1°.

На Півночі також буде хмарно, але опади прогнозуються лише в Чернігівській області. Стовпчики термометрів покажуть удень -1…3°, вночі -1…2°.

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У центральних областях хмарно, а мокрий сніг очікується лише в Полтавській області. Вдень -1…2°, вночі -1…1°.

На Сході пройде мокрий сніг. Температура вдень -2…1°, вночі -3…0°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної погоди. Стовпчики термометрів покажуть 1…5° вдень ​​та -1…4° вночі.

Погода на Новий рік

Погода на Новий рік буде досить теплою. Зараз синоптики запевняють, що сніг навряд чи буде. За даними Укргідрометцентру, похолодання прийде після 20 грудня, проте потім у країну повернеться потепління.

На Новий рік морози повинні залишити Україну.