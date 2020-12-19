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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Молитва та турбота про близьких: що потрібно робити на День святого Миколая

День святого Миколая 2020 19 грудня припадає на суботу. Цей день здавна вважався одним із найулюбленіших дитячих свят.

Традиції та звичаї на День святого Миколая передаються з покоління у покоління: діти чекають на солодкі подарунки від святого Миколи Чудотворця, а дорослі пам’ятають про чудеса, в які хочеться вірити у будь-якому віці.

П’ять головних порад, що потрібно робити на День святого Миколая, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Відвідайте храм або помоліться

Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

Святий Миколай – один із набільш шанованих християнських святих, тому 19 грудня всім вірянам обов’язково потрібно йому помолитися.

Звернутися до Миколи Чудотворця можна і в храмі, поставивши свічку, і вдома перед іконою.

Молитва до святого Миколая

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Творця нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас.

Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння, велику милість і відпущення гріхів, а душам нашим — спокій, на віки віків. Амінь.

Примиріться з ворогом

Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

Вважається, що напередодні новорічних свят варто забувати про образи та прощати своїх кривдників.

День святого Миколая може стати чудовою нагодою для примирення та загоєння душевних ран. Зателефонуйте, завітайте в гості, приготуйте невеличкий презент для знайомого, з яким часто сварилися.

Не забувайте про давню істину: хочеш, аби тебе пробачили, вчися пробачати сам.

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Позбудьтеся боргів

Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

У багатьох з нас наприкінці року з’являється невидимий тягар у вигляді боргів: у студентів це можуть бути “хвости” з навчання, у дорослих – кредити та позичені у знайомих грошові кошти.

Позбуватися боргів на святого Миколая – це корисно, адже таким чином ми починаємо новий рік з чистого аркуша і без жодних зобов’язань перед близькими.

Потурбуйтесь про домашніх улюбленців

Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

Традиційно на святого Миколая подарунки отримують діти. Однак цього дня варто потурбуватися і про ваших домашніх улюбленців.

До прикладу, придбайте нову хатинку для кота, зручний повідок для собаки або ж нову іграшку для хом’яка. Пам’ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручили.

Допоможіть нужденним

Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

Микола Чудотворець не дарма запам’ятався тим, хто творить чудеса. Святий ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто її потребував.

Подайте милостиню для тих, хто її просить. Важливо не вихвалятися та не робити цього заради похвали.

Проходячи повз бабусь, які в грудневий холод продають скромне продовольство, зупиніться і придбайте щось смачненьке до святкового столу.

19 грудня кожна добра справа може перетворитися у вдачу в майбутньому. Посміхайтеся – і тоді посміхнуться вам.

Більше про традиції та історію Дня святого Миколая читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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