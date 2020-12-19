Що потрібно робити на День святого Миколая – головні традиції

День святого Миколая 2020 19 грудня припадає на суботу. Цей день здавна вважався одним із найулюбленіших дитячих свят.

Традиції та звичаї на День святого Миколая передаються з покоління у покоління: діти чекають на солодкі подарунки від святого Миколи Чудотворця, а дорослі пам’ятають про чудеса, в які хочеться вірити у будь-якому віці.

П’ять головних порад, що потрібно робити на День святого Миколая, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Відвідайте храм або помоліться

Святий Миколай – один із набільш шанованих християнських святих, тому 19 грудня всім вірянам обов’язково потрібно йому помолитися.

Звернутися до Миколи Чудотворця можна і в храмі, поставивши свічку, і вдома перед іконою.

Молитва до святого Миколая

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Творця нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас.

Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння, велику милість і відпущення гріхів, а душам нашим — спокій, на віки віків. Амінь.

Примиріться з ворогом

Вважається, що напередодні новорічних свят варто забувати про образи та прощати своїх кривдників.

День святого Миколая може стати чудовою нагодою для примирення та загоєння душевних ран. Зателефонуйте, завітайте в гості, приготуйте невеличкий презент для знайомого, з яким часто сварилися.

Не забувайте про давню істину: хочеш, аби тебе пробачили, вчися пробачати сам.

Позбудьтеся боргів

У багатьох з нас наприкінці року з’являється невидимий тягар у вигляді боргів: у студентів це можуть бути “хвости” з навчання, у дорослих – кредити та позичені у знайомих грошові кошти.

Позбуватися боргів на святого Миколая – це корисно, адже таким чином ми починаємо новий рік з чистого аркуша і без жодних зобов’язань перед близькими.

Потурбуйтесь про домашніх улюбленців

Традиційно на святого Миколая подарунки отримують діти. Однак цього дня варто потурбуватися і про ваших домашніх улюбленців.

До прикладу, придбайте нову хатинку для кота, зручний повідок для собаки або ж нову іграшку для хом’яка. Пам’ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручили.

Допоможіть нужденним

Микола Чудотворець не дарма запам’ятався тим, хто творить чудеса. Святий ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто її потребував.

Подайте милостиню для тих, хто її просить. Важливо не вихвалятися та не робити цього заради похвали.

Проходячи повз бабусь, які в грудневий холод продають скромне продовольство, зупиніться і придбайте щось смачненьке до святкового столу.

19 грудня кожна добра справа може перетворитися у вдачу в майбутньому. Посміхайтеся – і тоді посміхнуться вам.

Більше про традиції та історію Дня святого Миколая читайте в матеріалі Фактів ICTV.