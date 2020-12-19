Zoom скасує 40-хвилинний ліміт безкоштовних зустрічей

Сервіс для відеоконференцій Zoom на час новорічних свят скасує 40-хвилинне обмеження на зустріч. Акція триватиме під час Хануки, Різдва та Нового року, тобто з 17 до 19 грудня, з 23 до 26 грудня, а також із 30 грудня до 2 січня.

– Covid-19 змінив спосіб життя, роботи та святкування у 2020 році. І як і все інше цього року, сезон свят має інакший вигляд. На знак вдячності нашим користувачам у надзвичайний час ми скасували 40-хвилинне обмеження на безкоштовні облікові записи Zoom, — наголосили в сервісі.

Користувачам не потрібно нічого активувати, аби зняти ліміт. Він зникне автоматично.

Зазвичай у Zoom існує обмеження для безкоштовних акаунтів. Вони не можуть здійснювати відеодзвінки, які тривають довше ніж 40 хвилин. Така функція доступна лише для платних користувачів.

Головний тренд 2020 року – Zoom

Святкувати Новий рік українці будуть менше ніж за місяць, проте якщо хочете організувати цікаве свято, то вже час про нього подбати. Через пандемію багато хто заклопотаний думками про те, як відсвяткувати Новий рік на карантині. Факти ICTV все зробили за вас та зібрали найкращі ідеї святкування Нового року.

У будь-якому разі у новорічну ніч знайдуться щасливчики, які хворітимуть на коронавірус. Тому єдиним варіантом залишається святкування в Zoom.

Джерело: Zoom