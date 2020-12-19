День ангела Миколи: привітання в листівках і віршах

День ангела Миколи традиційно святкують 19 грудня.
Покровителем цього чоловічого імені є Святий Миколай або ж Микола Чудотворець.
Найкращі привітання з днем ангела Миколи в листівках і віршах дивіться на Фактах ICTV.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Миколи,
Прийми привітання!
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Цього дня хай гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!
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Коля! Коля! Миколай!
Не сумуй і не зітхай,
Не хворій і не хандри,
І здоров’я бережи!
Ти чудовий чоловік,
Будь таким увесь свій вік!
Ти найкращий в світі Коля!
Пам’ятай, це твоя доля!
День святого Миколая здавна вважався одним із найулюбленіших дитячих свят.
Більше про традиції та історію Дня святого Миколая читайте в матеріалі Фактів ICTV.