День ангела Миколи: привітання в листівках і віршах

День ангела Миколи традиційно святкують 19 грудня.

Покровителем цього чоловічого імені є Святий Миколай або ж Микола Чудотворець.

Найкращі привітання з днем ангела Миколи в листівках і віршах дивіться на Фактах ICTV.

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Миколи,

Прийми привітання!

***

Цього дня хай гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

***

Коля! Коля! Миколай!

Не сумуй і не зітхай,

Не хворій і не хандри,

І здоров’я бережи!

Ти чудовий чоловік,

Будь таким увесь свій вік!

Ти найкращий в світі Коля!

Пам’ятай, це твоя доля!

День святого Миколая здавна вважався одним із найулюбленіших дитячих свят.

Більше про традиції та історію Дня святого Миколая читайте в матеріалі Фактів ICTV.