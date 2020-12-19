День Святого Миколая традиційно святкують 19 грудня. У цей день заведено дарувати подарунки дітям, також така тенденція набуває популярності і серед дорослих.

День Святого Миколая – це казковий період, який наближає нас до новорічних свят. Поділіться теплою атмосферою з друзями та рідними, надіславши їм привітальну листівку.

Факти ICTV підготували привітання з Днем Святого Миколая у картинках, щоб ви могли потішити дорогих вам людей.

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Найкращі привітання з Днем Святого Миколая у картинках

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має багато важливих дат. Окрім Миколая Чудотворця (19 грудня), у грудні святкують преподобної Софії, святого Спиридона Триміфунтського, католицьке Різдво тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливу дату.