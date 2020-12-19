День Святого Миколая припадає на 19 грудня. Це магічний день, у який заведено дарувати подарунки дітям – ховати під подушку або в черевики.

День Святого Миколая – світле та добре свято, під час якого хочеться ділитися з близькими людьми теплом та позитивними емоціями. Факти ICTV підготували привітання з Днем Святого Миколая у прозі, щоб ви потішили своїх рідних та друзів.

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Найкращі привітання з Днем Святого Миколая у прозі

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З Днем Святого Миколая! Хай здійсняться найзаповітніші дитячі мрії, нехай принесуть у кожну родину щиру втіху та любов!

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З Днем Святого Миколая! Нехай він принесе у ваш дім святковий настрій, торбу подарунків та мішечок поцілунків! Хай діточки отримають смаколики, а не різочку! Здоров’я вам та щасливої долі!

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У День Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості та приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини та справжнього щастя.

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю добрим ранком знайти солодку цукерку, щасливим днем зробити це свято, а увечері зібрати всю родину за столом. Бажаю, щоб частіше траплялися у твоєму житті дива та здійснювалися золоті мрії.

Календар церковних свят на грудень 2020

Останній місяць 2020 року має чимало важливих дат. Наприклад, 21 грудня святкують преподобного Кирила Челмогорського, 25 грудня у католиків Різдво Христове, а 29 грудня преподобної Софії.

Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020, щоб не забути привітати рідних та знайомих.