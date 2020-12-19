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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

В Epic Games Store безкоштовно роздають гру The Long Dark

У магазині Epic Games Store до 18.00 20 грудня можна отримати безкоштовно гру The Long Dark.

17 грудня в Epic Games стартувала двотижнева новорічна акція. Щодня на платформі можна безкоштовно отримати будь-яку гру. Її учасниками вже стали Cities: Skylines і Oddworld: New ‘n’ Tasty.

Гра The Long Dark вийшла у 2014 році на ПК, Xbox One і PlayStation 4, а пізніше її перевипустили для Nintendo Switch.

Читайте: 15 днів безкоштовних ігор: в Epic Games Store розпочався розпродаж

The Long Dark — відеогра в жанрі виживання. Вона пропонує гравцям навчитися ухвалювати самостійні рішення і піклуватися про себе, подорожуючи крижаною пустелею, яка пережила геомагнітну катастрофу.

Отримати безкоштовно гру можна, перейшовши за посиланням.

Незабаром в Україні повинна з’явитися наступна партія консолей нового покоління PlayStation 5. Багато гравців вже встигли ознайомитися з новинкою від Sony.

На PlayStation 5 одразу є багато відеоігор, які варті уваги гравців. З яких відеоігор варто починати знайомство з PlayStation 5 – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Epic Games Store

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