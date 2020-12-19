До Дня святого Миколая 2020 в Україні в суботу, 19 грудня, діти зможуть зателефонувати Миколаю Чудотворцю.

З 12.00 до 17.00 телефонна лінія буде відкрита для дзвінків.

Про це повідомили у ЮНІСЕФ.

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– З наближенням свят всім хочеться дива, особливо у складні часи пандемії коронавірусу. Але найбільше цього хочуть діти! І диво станеться – 19 грудня діти можуть зателефонувати і поговорити зі Святим Миколаєм, – йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ Україна.

До команди Миколая можна буде зателефонувати на безкоштовний номер – 0 800 300 419.

У ЮНІСЕФ також зазначили, що усі Миколаї пройшли підготовку під керівництвом дитячого психолога.

Лист до Миколая

Писати лист Святому Миколаю варто заздалегідь, щоб до того, як він обходитиме Землю і кластиме подарунки, він врахував всі побажання.

Отримують подарунки ті діти, які цілий рік добре себе вели і всіляко допомагали батькам.

Його можна буде відправити в резиденцію Святого Миколая за адресою: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.