PlayStation 5: які відеоігри обрати для нової консолі

Незабаром в Україні повинна з’явитися наступна партія консолей нового покоління PlayStation 5.

Багато гравців вже встигли ознайомитися з новинкою від Sony.

На PlayStation 5 одразу є багато відеоігор, які варті уваги гравців. Напевно, це одна з небагатьох платформ, де важко обрати проект, в який варто пограти передусім.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з невеликими оглядами на три відеогри, в які варто зіграти на PlayStation 5 найперше.

Astro’s Playroom

Хоча Astro’s Playroom – безкоштовна відеогра, встановлена ​​на всіх PlayStation 5, її можна легко пропустити, пославшись на те, що це просто технічна демонстрація для всіх функцій контролера DualSense.

Хоча проект насправді – дещо більше, ніж просто тех-демо. Його можна пройти всього за кілька годин, але саме він повинен стати відправною точкою для будь-якого гравця на новій консолі Sony.

Під час подорожі всередині PlayStation 5 сміливий робот Астро пройдеться кожним поколінням сімейства PlayStation.

Для новачків це прекрасна демонстрація шляху, який пройшли ігрові технології та індустрія за більше ніж 25 років, а для фанатів – “любовний лист” на початку нового покоління.

У відеогрі можна зустріти величезну кількість роботів, які займаються відтворенням сцен з популярних відеоігор PlayStation. Тут вам Кратос і Атрей з God of War, Мисливець з Bloodborne, Еллой з Horizon Zero Dawn і багато інших.

Звичайно ж, функції контролера тут використовуються на максимум, щоб навіть найбільші скептики “відтанули” під час проходження.

Astro’s Playroom розділений на чотири локації, кожна з яких відрізняється за темою і механікою гри. У кожній з них буде спеціальний сегмент, який зосередиться на різних функціях DualSense. Всі вони відмінно зроблені і не дозволять гравцям нудьгувати.

Навіть візуально гра не відстає від великих ААА-проектів і дає можливість поглянути на фарби і деталі, які можливі на PlayStation 5.

Геймплейно Astro’s Playroom нагадує класичні платформери, в яких потрібно не лише долати перешкоди, але і шукати різні заховані предмети, що допоможуть ще більше зануритися в історію PlayStation.

Загалом в таке “технічне демо” повинен зіграти кожен, хто придбає PlayStation 5. А якщо ви ще й фанат консолей від Sony, то вам забезпечено море емоцій.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Найкращим придбанням для фанатів PlayStation однозначно стане відеогра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, яка є таким собі продовженням Marvel’s Spider-Man 2018 року.

Тут на гравців чекає історія становлення другої Людини-павука, якого представили ще в першій частині – Майлза Моралеса.

Щоб не надто розкривати подробиці сюжету, скажу лише, що це буде емоційна історія, яка нічим не поступається першій частині. Майлзу доведеться на власній шкурі спробувати, як це – бути Людиною-павуком, а не “доповненням” до першого супергероя.

За рік після подій першої частини Пітер Паркер та Мері Джейн залишили місто через роботу, і тепер лише новій Людині-павуку доведеться охороняти Гарлем, в якому почалася справжня війна між злочинною організацією Підпілля і корпорацією Роксон.

Сам район напередодні Різдва дійсно зачаровує, особливо якщо грати з увімкненим трасуванням променів. Але не лише графічні зміни додають унікальності стартовій відеогрі для PlayStation 5.

Приємно, що з останнім патчем додали третій режим продуктивності, який дозволяє знизити роздільну здатність відеоігри, але увімкнути трасування променів і підняти частоту кадрів до 60. Він прекрасно підійде тим, хто й досі грає на екранах з роздільною здатністю до 1080р.

Бойова система дуже знайома з першої частини гри, але настільки унікальна для Майлза, що навіть на тих, хто вздовж і впоперек вивчив всі трюки Пітера Паркера, чекає грандіозне випробування.

У нового “павучка” набагато менше гаджетів, але замість них є Веном і камуфляж. Перший дозволяє використовувати біоелектрику, щоб вражати групи ворогів і швидко змінювати ситуацію на свою користь.

А камуфляж буде корисним для спроб безшумно зачистити локацію і для зникнення в бою, щоб трохи перепочити.

Дійсно можна відчути, що Майлз – нова і не досвідчена Людина-павук. Не лише завдяки новим анімаціям, які передають його невпевненість в кожному ударі, а й зміні того, на чому зосереджений бій.

Якщо Пітер міг без проблем впоратися з маленькою армією Вілсона Фіска за допомогою величезного набору гаджетів, то Майлзу навіть з його біоелектрикою важко протистояти Підпіллю і Роксон.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales вийшла набагато коротшою за першу частину. Виконати всі основні і додаткові завдання можна за 15-17 годин, залежно від складності та вашого стилю гри.

Однак розробники подбали про те, щоб у гравців були причини повернутися в Гарлем бодай раз. На старті у відеогрі є режим Нова гра+, який не лише зберігає всі уміння головного героя, але і відкриває кілька нових.

Demon’s Souls

Для більш хардкорних гравців можна порекомендувати ремейк відеогри Demon’s Souls, яка була першим представником піджанру, який нині відомий як Souls-like.

Такі відеоігри відомі своєю неймовірною складністю – не пробачається жодна помилка. І знизити її не можна буде, навіть якщо ви не звикли до випробувань в іграх.

Геймплей в Demon’s Souls практично не змінився. Він такий же, яким був і 11 років тому, лише з оновленими анімаціями та ефектами. Мені вдалося помітити тільки одне значне нововведення – ліміт кількості лікувальних речей. Тепер можна не думати про те, як знайти сотні найкращих трав, а підлаштовувати свою тактику під випробування.

Головна зміна у відеогрі – це графіка. BluePoint Games не лише “підтягнули” її до рівня PlayStation 5, але і додали безліч нових деталей, змінили моделі персонажів тощо.

Причому дрібниць в ремейку Demon’s Souls просто неймовірна кількість. Від того, як розсікаються краплі дощу під час битви з Королем Шторму, до візуалізації спеки від Вогненного спостерігача.

Відеогра дійсно виглядає як ідеальний показник того, на що здатна PlayStation 5. Особливо радує наявність двох режимів продуктивності. Один дозволяє зіграти в динамічному 4К і 60 кадрах в секунду, а другий – в повному 4К і 30 кадрах в секунду.

Звичайно, не всі зміни пішли відеогрі на користь. Деякі моделі ворогів дійсно змінилися в гіршу сторону і перетворилися з чогось дійсно страшного на огидне або навіть смішне. Та подібних “косяків” в Demon’s Souls досить мало і вони не дуже псують загальне враження від відеогри.

Не можна не відзначити і використання технології тактильної віддачі в DualSense. Який би стиль гри ви не використали, ви завжди зможете відчути тісну взаємодію зі світом. Кожен удар по щиту віддаватиметься легкими вібраціями з того боку, з якого його завдають.

Удари вашого персонажа також віддаватимуться в контролері. А виголошення заклинань дозволить відчути, як магія проходить крізь ваші руки до самих кінчиків пальців. І навіть за тривалої гри руки не втомлюються від цього.

Єдиний великий мінус в Demon’s Souls – вона все ж перша відеогра в піджанрі Souls-like, тому і деякі її механіки застарілі, навіть якщо порівняти їх з Dark Souls, яка вийшла в 2011 році.

Проте, цей проект буде прекрасним стартом для охочих випробувати свої сили і помилуватися тим, як може змінитися відеогра за два покоління консолей.