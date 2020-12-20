День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День енергетика: найкращі привітання у віршах і листівках

22 грудня – День енергетика. В це професійне свято привітання приймають всі, хто причетний до створення та обслуговування енергетичних систем.

В Україні День енергетика святкують ще з 1966 року.

Цікаво, що свій професійний святковий день енергетики відзначають взимку під час найкоротших світлових днів у річному циклі. Це додатково підкреслює важливість продуманої і надійної роботи цієї ключової для всієї економіки галузі народного господарства.

ЧитайтеКалендар державних свят на 2021 рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Днем енергетика.

Привітання з Днем ​​енергетика у віршах

***

Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.

***

Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так –
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!

***

Енергетики – воїни світла,
Електрики маги, добра,
Більше струму, адже пісня не заспівана, –
І гуляння нехай до ранку!
Захоплюємося вашою роботою
І бажаємо щасливих вам днів,
Буйства очей, повені бажань,
Сяйва мільйона вогнів!

***

Вітаємо енергетиків умілих –
Ми б без вас від холоду трусилися,
Побажати ми вам добра хотіли,
Щоб все у вас мрії збулися!

***

Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Привітання з Днем ​​енергетика у листівках

День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

Коли будуть вихідні на Новий Рік та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня) – українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік – 31 грудня, але вихідний буде і 1 січня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка