День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

22 грудня – День енергетика. В це професійне свято привітання приймають всі, хто причетний до створення та обслуговування енергетичних систем.
В Україні День енергетика святкують ще з 1966 року.
Цікаво, що свій професійний святковий день енергетики відзначають взимку під час найкоротших світлових днів у річному циклі. Це додатково підкреслює важливість продуманої і надійної роботи цієї ключової для всієї економіки галузі народного господарства.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Днем енергетика.
Привітання з Днем енергетика у віршах
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Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
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Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так –
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
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Енергетики – воїни світла,
Електрики маги, добра,
Більше струму, адже пісня не заспівана, –
І гуляння нехай до ранку!
Захоплюємося вашою роботою
І бажаємо щасливих вам днів,
Буйства очей, повені бажань,
Сяйва мільйона вогнів!
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Вітаємо енергетиків умілих –
Ми б без вас від холоду трусилися,
Побажати ми вам добра хотіли,
Щоб все у вас мрії збулися!
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Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!
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Привітання з Днем енергетика у листівках
Коли будуть вихідні на Новий Рік та Різдво
Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.
Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня) – українці відпочиватимуть три дні поспіль.
Новий рік – 31 грудня, але вихідний буде і 1 січня.