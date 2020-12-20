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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Міжнародний день солідарності людей: яке свято 20 грудня

20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. Він був встановлений у 2005 році Генасамблеєю ООН.

Організація у документі визначила солідарність однією з основних та загальнолюдських цінностей, яка повинна лежати в основі відносин між людьми у ХХІ столітті.

Також 20 грудня віряни вшановують пам’ять єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Він належить до четвірки великих латинських вчителів церкви.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Іменини 20 грудня святкують Антон, Григорій, Іван, Павло.

Народні прикмети на 20 грудня:

  • Якщо йде мокрий сніг, то літо буде дощовим.
  • Якщо сніг легкий і сухий, то влітку буде посуха.
  • Якщо сонце оточене туманом, то буде сильна заметіль.

Що не можна робити 20 грудня:

  • Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в’язати і прати білизну.
  • Не можна лихословити, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.

Хоча перший місяць добігає кінця, все ж у календарі свят на грудень 2020 є кілька святкових дат, з якими варто привітати один одного. Переглянути перелік можна у нашому матеріалі.

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