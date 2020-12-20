Погода на 20 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Сніг і до -5 вночі: погода в Україні на 20 грудня (КАРТА)

Погода в Україні 20 грудня буде похмурою, з опадами в деяких регіонах і морозами.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +2-5° вдень та до +2° вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +1° до +5° вдень, а вночі – до +2°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -2° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -5°. Сніг очікується у Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпрі.

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У центральних та північних областях України прогнозують до +2° вдень, а вночі температура опуститься до до -1°. Сніг прогнозують у Чернігові, Сумах і Полтаві.

У Києві 20 грудня буде пасмурно, вдень очікується до +2°, вночі також +2°.

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Якою буде погода у грудні

Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.

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