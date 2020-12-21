День ангела Анни святкують кілька разів на рік, зокрема 22 грудня. На 22 грудня припадає велике церковне свято – День святої Анни. Згідно з історією свята, цього дня відбулося непорочне зачаття Діви Марії – матері Сина Божого Ісуса Христа.
Значення імені Анна та характер
Ім’я Анна має давньоєврейське походження та означає “благодать”, “милість божа”. Жінки з таким іменем зазвичай вирізняються особливою добротою, милосердям, силою волі.
Анна вміє радіти дрібницям, дуже любить своїх рідних і зовсім не вміє сваритися. Серед можливих негативних рис характеру – нездатність відмовити, схильність не завершувати справи до кінця та цинізм.
Традиції у День ангела Анни
День святої Анни вважається дуже цінним для жінок, особливо для вагітних та матерів. Здавна вони збиралися у цей день разом і розпочинали підготовку до Нового року та Різдва. У цей день прекрасній половині людства було заборонено виконувати важку роботу, зокрема прясти.
День ангела Анни – молитва
У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.
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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.Читайте: Привітання з Новим роком 2021 у прозі Ворожіння на католицьке Різдво Католицьке Різдво: історія і традиції свята
СМС-привітання з Днем ангела Анни
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Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
А очі сяяли твої,
Хай янгол щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес —
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Привітання у картинках з Днем ангела Анни
Церковний календар на грудень 2020
Останній місяць року має чимало важливих свят. У грудні католики святкують Різдво Христове (25 грудня), 24 грудня – преподобного Даниїла Стовпника, а 29 грудня преподобної Софії.
Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020 на Фактах ICTV.