21 грудня – День ангела Вікторії. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.

В іменини Вікторії 21 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.

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Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС

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Майорять сонця промінці:

Бажають щастя нашій Віці!

Вітаємо! Вітаємо!

Бути успішною бажаємо!

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Прийми, Вікусю, привітання!

Ти краси і шарму ідеал.

Хай справджуються бажання,

Всіх тобі благ.

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Від щирого серця бажаю, Віко,

Тобі посмішок, позитиву.

Завжди жити з радістю і шиком,

Вільно, круто і щасливо!

Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках

Календар церковних свят до кінця року

21 грудня іменини також святкують Анна, Анфіса.

Серед чоловіків цього дня варто привітати Кирилів.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.