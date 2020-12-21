День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії відзначають 23 грудня. Загалом же свої іменини Вікторії відзначають кілька разів на рік.
Ім’я Вікторія походить із латинської мови й означає – перемога, переможниця.
До Дня ангела Вікторії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.
Читайте: Календар державних свят на 2021 рік
Привітання в СМС та віршах
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З Днем Ангела Вікторію я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
Нехай під крилами своїми
Віку янгол береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Віко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Віко, вітає!
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З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Вікторіє, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
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Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
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З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, яке подарували тобі батьки.
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Привітання в картинках
У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.
Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.