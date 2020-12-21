День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії відзначають 23 грудня. Загалом же свої іменини Вікторії відзначають кілька разів на рік.

Ім’я Вікторія походить із латинської мови й означає – перемога, переможниця.

До Дня ангела Вікторії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

Привітання в СМС та віршах

***

З Днем Ангела Вікторію я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми

Віку янгол береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Віко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Віко, вітає!

***

З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Вікторіє, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, яке подарували тобі батьки.

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Привітання в картинках

У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.