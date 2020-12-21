День ангела Вікторії: привітання і значення імені

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День ангела Викторії – привітання у прозі, СМС та картинках

День ангела Вікторії відзначають 23 грудня. Загалом же свої іменини Вікторії відзначають кілька разів на рік.

Ім’я Вікторія походить із латинської мови й означає – перемога, переможниця.

До Дня ангела Вікторії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.

ЧитайтеКалендар державних свят на 2021 рік

Привітання в СМС та віршах 

***

З Днем Ангела Вікторію я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

Нехай під крилами своїми
Віку янгол береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Віко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Віко, вітає!

***

З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Вікторіє, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***

З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, яке подарували тобі батьки.

***

Привітання в картинках

День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії: привітання і значення імені

День ангела Вікторії: привітання і значення імені

У календарі свят на грудень 2020 чимало важливих дат.

Найважливіша з них – 25 грудня – Різдво Христове, яке принесе українцям додатковий вихідний.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка