День зимового сонцестояння 2020: коли відбудеться та традиції

День зимового сонцестояння 2020 настане 21 грудня. Цього дня сонце перебуває на найбільшій кутовій відстані від небесного екватора, тому день є найкоротшим, а ніч – найдовшою.

Зимове сонцестояння відбувається щороку, але дата може змінюватись. Найчастіше у Північній півкулі воно настає 21 грудня, рідше 22 грудня. У Південній півкулі – 20-21 червня. День зимового сонцестояння у 2020 році буде 21 грудня о 15.30.

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У різних культурах ця подія означає відродження Сонця.

За традицією, цього дня дітям дарували солодощі, дорослі проводили ритуали на отримання врожаю майбутнього року. Люди розпалювали ритуальні багаття, над якими читали молитви, щоб нове Сонце швидше набирало силу та енергію.

Слов’яни у День зимового сонцестояння святкували Коляду. У цей день було заведено веселитися та влаштовувати гуляння з піснями і танцями.

Також у Стародавньому світі на честь Сонця будували храми та пам’ятники. У Стародавньому Єгипті Карнакський храм був побудований у Луксорі понад 4 тис. років тому. Такі споруди є в Ангкор-Ваті в Камбоджі і Мачу-Пікчу в Перу.

Календар свят на грудень

У календарі свят на грудень 2020 налічується 36 різних визначних дат. Серед них найважливіша – День Збройних сил України, яка припадає на 6 грудня.

Також 25 грудня католики святкують Різдво Христове. В Україні це свято відзначається на державному рівні, тому українці матимуть один додатковий вихідний.