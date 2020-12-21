21 грудня – 355 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на сайті Факти ICTV.

21 грудня – яке сьогодні свято

На цю дату припадає День зимового сонцестояння. 21 грудня – найкоротший день і найдовша ніч року.

За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять Анфіси Римської, яка постраждала від переслідувань християн у V столітті.

Іменини 21 грудня

День ангела у цей день святкують Анфіса, Кирило, Мартирій.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 21 грудня

дерева в снігу – до багатого врожаю фруктів;

грім – до сильних вітрів;

снігопад – до врожайного року.

Що не можна робити 21 грудня

у найкоротший день року не варто вирушати у далеку дорогу, краще провести його з близькими;

не треба планувати майбутнє і ухвалювати поспішні рішення, варто зайнятися підбиттям підсумків.

Календар церковних свят до кінця року

До кінця 2020 року залишилося зовсім мало днів, однак серед них будуть великі церковні свята.

Наприклад, католицьке Різдво.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.