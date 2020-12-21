Гороскоп на тиждень, з 21 до 27 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 21 до 27 грудня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

21 грудня, о 12.03 за київським часом почнеться зимове сонцестояння – Сонце переходить у знак Козерога. За слов’янськими повір’ями, це час боротьби Темряви та Світла, але зрештою, Світло перемагає і світ оновлюється. У всіх культурах день зимового сонцестояння вважався найбільш сприятливим для проведення різних обрядів і ритуалів. Енергетика оновлення та переходу від Темряви до Світла сприяє тому, щоб позбутися усього непотрібного та залучити бажане у своє життя.

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Також цього дня Меркурій переходить у знак Козерога. Юпітер і Сатурн поєднуються у Водолії та відкривають новий 20-річний цикл. Цей аспект говорить про великі зміни і досягнення, а також про поступову стабілізацію життя. Буде створюватися щось серйозне і довгострокове, енергії дня сприяють ефективному плануванню та отриманню гарного становища в суспільстві. Ділові зв’язки, які встановляться протягом тижня, будуть дуже цінними у майбутньому.

Гороскоп для Овнів

Можливо, ви будете висловлювати на публіці свої ідеї або отримаєте можливість поділитися своїми знаннями і навичками. Обставини напевно сприятимуть вашому спілкуванню з керівництвом, клієнтами та з кимось із старших родичів. Їхній вплив на вас дуже великий у цей період. Можливо, ви отримаєте важливі новини або інформацію щодо кар’єри та інших ваших цілей. Сприятливий час для роботи з документами або складання звітів, для спілкування з керівництвом або відвідин громадських організацій.

Гороскоп для Тельців

Для вас цей тиждень ознаменується змінами у кар’єрі. Обставини можуть скластися так, що ви будете проходити випробування на міцність, робити вибір, протистояти спокусам. З’являється схильність витрачати великі суми грошей на абсолютно непотрібні речі. Головні питання тижні можуть стосуватися вашої індивідуальності, визначення своєї ролі у суспільстві, бажання не бути як всі. Найімовірніше, вам доведеться пояснювати сенс своїх дій або ви піддаватиметеся критиці через непопулярну точку зору.

Гороскоп для Близнюків

Вас турбують справи, які стосуються спільних фінансів, аліментів, страхування, податків, заповітів. Стосунки з оточенням можуть проходити випробування на міцність. Ви у цей період стаєте більш проникливими, критичними, нетерпимими, вам складно приховувати свої думки. Ви потрапите в умови, які змушують відкрито висловлювати те, що зазвичай залишається таємницею. Стосунки стають напруженими, зв’язки можуть руйнуватися. У цей період може розкритися якась інформація, наприклад, ви випадково дізнаєтесь секрет або самі розкриєте якусь таємницю.

Гороскоп для Раків

Майже неможливо приховати якусь інформацію або дії. Не варто з’ясовувати стосунки, ба більше, не поспішайте ставити всі крапки над i. Ваші ідеї та методи можуть стати предметом пильної уваги з боку оточення, але у вас є всі можливості відстояти свою точку зору та справити позитивне враження на партнерів. Цілком можливо, що вас втягнуть у приховані стосунки чи довірять якусь таємницю. Все, що відбувається у цей період, дуже вплине на ваші особисті та ділові взаємини на тривалий час.

Гороскоп для Левів

Питання, пов’язані з роботою та кар’єрою, стануть особливо актуальними. Можливо, доведеться звертатися в офіційні інстанції, отримувати дозволи та необхідні документи. Для вас цей тиждень стане початком великих змін і трансформацій в особистих і ділових взаєминах. Можливо, доведеться ухвалювати серйозне рішення щодо подальшого розвитку цих взаємин. Настане закінчення старого циклу і початок нового. У стосунках з друзями та однодумцями також очікуються зміни.

Гороскоп для Дів

У цей період на перший план виходять романтика, гумор та уява. Інтереси дітей стоятимуть на першому місці. Відбувається систематизація та прояснення багатьох питань. Може статися перестановка життєвих пріоритетів та цінностей. Обставини спонукатимуть вас до творчості, а також до того, аби визначитися зі своїми життєвими цілями. Успішними будуть спроби реалізації проектів, які довго не могли отримати свій розвиток. Можливо, з’явиться нове хобі або захоплення, і ви ввійдете до нової групи. Може з’явитися новий романтичний зв’язок.

Гороскоп для Терезів

Питання майна, інтереси сім’ї та дітей стоятимуть на першому місці. Все це якось необхідно поєднувати з роботою та соціальним життям. Можливі зміни в романтичних стосунках і творчій сфері. У житті дітей відбуваються важливі зміни. Можуть прояснитися питання призначення у житті, цілі. Виконана робота приносить результати, визнання, або ви можете успішно завершити будь-який проект. Ймовірне зростання статусу, входження у гармонійне суспільство, нові можливості.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваше соціальне середовище стає гармонійним, суспільне життя приносить задоволення. Подружжя, партнери, колеги визнають ваші таланти та заслуги. Можлива зміна кола спілкування, поява нових партнерів. Деякі справи, які стосуються ваших фінансів і майна, можуть наблизитися до успішного завершення. Однак прагнення до лідерства може призвести до конфліктів, фінансових розбіжностей і втрат, поставити партнерство під загрозу. Боротьба за кардинальні реформи на виробництві та у кар’єрі не на часі.

Гороскоп для Стрільців

Цікавий та насичений подіями тиждень. З’являються можливості для подальшого просування у професійній сфері. Хороший період для публічних виступів і конструктивного обміну думками. Ті питання, які вам не вдавалося вирішити протягом тривалого часу, попри інтенсивні роздуми, раптово отримають задовільні відповіді. Багатьох може чекати несподівана удача, великий успіх у справах, прибуток від тих справ, на які ви і не розраховували.

Гороскоп для Козерогів

Це час тверезої оцінки ваших особистих переваг, час пишатися собою і, за необхідності, поліпшувати свій імідж та підвищувати самооцінку. На перший план виходять ваша особистість та цілі. Обставини складаються для вас найкращим чином, ви можете стати більш вольовою та динамічною людиною, успішною та незалежною. Демонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше – це допоможе вам досягти особистих цілей і приверне увагу тих, на кого ви хочете справити враження.

Гороскоп для Водоліїв

Прийде ясність та розуміння того, що конкретно вам потрібно. Ви зможете знайти нових друзів та однодумців. Якщо ви не будете афішувати свої плани, то найімовірніше досягнете успіху. Можливі переговори, зустрічі, листування, які стануть основою вашого успіху вже найближчим часом. Для вас цей тиждень означає початок великих змін у сфері заробітку, майна, ресурсів. Успішно вирішуються фінансові питання, з’являються нові сприятливі перспективи і можливості.

Гороскоп для Риб

Період може торкнутися спільних фінансів, інвестицій, спадку. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети вашого ближнього оточення. Також романтичний зв’язок може змінити ваше життя. Ваш організм буде працювати на повну силу, але може зрости чутливість нервової системи. У поїздках варто бути обережними, бо можливі різні неприємності та втрати через неуважність. Варто віддавати перевагу лише діловим поїздкам, розважальні краще відкласти.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні та слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Щоб ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.