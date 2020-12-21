21 грудня стало відомо про смерть Олександра Курляндського – популярного російського письменника, сценариста та гумориста. Курляндський відомий насамперед завдяки мультфільму Ну, постривай – він став одним з його творців.

Факти ICTV підготували біографію Олександра Курляндського.

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Біографія Олександра Курляндського

Народився Олександр Курляндський у липні 1938 року. Після школи він закінчив інженерно-будівельний інститут у Москві. Професійним літератором Курляндський став у віці 26 років. Найвідоміше його творіння – мультсеріал Ну, постривай.

Також він придумав мультфільми Чудовий Гоша та Повернення блудного папуги. Після цього на основі ідеї стрічок він написав чотири книги про головного героя папугу Кешу.

П’ять гумористичних оповідань сценариста увійшли до радянського гумористичного кіножурналу Єралаш. Крім того, серед творів Курляндського можна знайти і літературу для дорослих. За свою творчість Олександр Курляндський отримав чимало нагород, зокрема Державну премію СРСР.

Смерть Олександра Курляндського

Олександр Курляндський помер 21 грудня у віці 82 років. Смерть відомого сценариста підтвердили його друзі та рідні, однак причина наразі невідома.