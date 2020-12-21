За статистикою кількість обчищених домівок у зимові свята зростає в рази.

Валерій Кур – ветеран карного розшуку. На його рахунку не одна затримана група квартирних крадіїв. Він каже, на Новий рік злочинні рейди по квартирах особливо полюбляють заїжджі гастролери.

Ми даємо наводку злочинцям.

Виклали фото до соціальних мереж із гірськолижного курорту. І всі знають, що вас кілька днів вдома не буде. Виклали фотографію із котиком, а позаду ваша квартира, і навіть геолокація прикріплена. Все як на долоні.

А Дід Мороз і Снігуронька можуть виявитися казковими персонажами з неабияким кримінальним досвідом.

Утім, найчастіше домушники до Нового року ретельно готуються заздалегідь. І працюють за наводкою. Її можуть дати і сусіди, і, навіть, ваші знайомі. Спочатку спостереження за жертвою – коли виходить, коли повертається. Потім крадії залишають мітку. Подряпина на стіні або на дверях – це все має вас насторожити. І навіть реклама в дверному отворі.

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Нам інколи здається, що ми добре сховали гроші або прикраси. Але чи так це насправді?

Володимир, за плечима у нього – багато років відсидки. Але зараз з цим він зав’язав. Утім, своїх колишніх навичок чоловік не забув. Заначки у взутті та у куртці Володимир знайшов одразу.

Не багато часу знадобилось і для того, щоб побачити гроші в туалеті. Швидко впорався Володимир і на кухні. Знайшов обидва згортки у гречці та у морозильній камері.

Це зайвий раз доводить, безпечного місця для зберігання грошей у квартирі – майже немає.

Але чи можна щось зробити, аби все ж таки зберегти свої заощадження? Ми зібрали поради фахівців. Одна з них зробіть видимість вашої присутності. Якщо ще є можливість когось попросити, то можна дати ключі цим людям, щоб вони хоч раз на день, ввечері хоч на кілька хвилин приходили і включали світло.

Ще одна порада – подбайте про замки на своїх дверях.

Чим більше замків, тим більше часу знадобиться, щоб кожен із замків відкрити. І тому на дверях найчастіше встановлюється 2 типу замків: сувальний і циліндровий.

Ще один із способів, як вберегтися – укласти угоду з охороною фірмою. Але українська реальність невтішна, не кожен українець має гроші на сигналізацію.

Найголовніша порада від фахівців. Гроші вдома краще взагалі не тримати. Віднесіть їх до банківської скриньки, або залиште на час відпустки у близьких.

Як захистити оселю під час карантину

Поки ми залишаємось вдома в квартирі, грабіжники можуть обчистити вашу дачу або інші помешканя.

Насамперед, налагодіть контакти з сусідами, які перебувають на місці. Якщо їм можна довіряти, попросіть їх приглянути за вашим будинком, а також за потреби викликати поліцію. Якщо маєте таку можливість, то вивезіть звідти усі цінні речі.