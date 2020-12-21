Прогноз погоди на січень в Україні різко змінився. Згідно з оновленим даними синоптиків Gismeteo, в Україні наприкінці грудня і в першій половині січня температура повітря в середньому коливатиметься в межах -9… +9 градусів.

При цьому в Криму та у південних областях за кілька днів до Нового року очікується різке потепління.

Перші два тижні 2021 року температура опуститься до -3 градусів вдень та до -8 градусів вночі.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що вже 7 січня в Україну прийде потепління до +1 градуса.

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Після Різдва, з 7 по 12 січня, повітря вдень прогріється до + 4-5 градусів, а ось із 13 січня українців чекає до 5 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди на Новий рік 2021

Метеорологічна зима цього року, на відміну від минулого, прийшла майже вчасно. З усіма своїми сумнівними принадами.

А от святкувати Новий рік, скоріше за все, нам доведеться без снігу. В другій половині січня в Україну прийдуть справжні морози.

Детальніше про прогноз погоди на Новий Рік 2021, читайте на сайті Факти ICTV.