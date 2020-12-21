У Росії помер один із творців мультфільму Ну, постривай, відомий письменник та сценарист Олександр Курляндський.

Діяча не стало на 83 році життя.

– Уривків з телефонних розмов з О. Курляндським не буде. Одного з нас більше немає, – написав у Facebook російський сценарист, колега Курляндського Михайло Ліпскеров.

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Причина смерті поки не уточнюється.

Крім того, смерть Курляндського журналістам підтвердили його близькі, передають російські ЗМІ.

Смерть Джона ле Карре

12 грудня у Великій Британії помер письменник Джон ле Карре.

Його не стало у віці 89 років.

Детальніше про смерть Джона ле Карре читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Ліпскеров

Фото: CBSUU