Як вибрати живу ялинку – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Визначити наявність спеціального маркування
Усі сертифіковані ялинки мають спеціальну самоклейну етикетку чи пластмасову бирку, на якій вказується індивідуальний номер та штрих-код. Вона розривається під час спроби зняти, тому повторно використати її неможливо.
За допомогою спеціального мобільного додатку Ялинка.info можна визначити, чи легально зрубане дерево. Для перевірки потрібно ввести номер бирки або ж етикетки, після чого на екрані телефону висвітиться порода ялинки, лісгосп, де її було зрубано, та областне управління.
Якщо ж новорічне дерево було незаконно доставлено до місця продажу, додаток повідомить, що ялинка не зареєстрована у системі електронного обліку деревини.
Крок 2. Оглянути ялинку на відповідність кольору
Свіжозрубана ялинка повинна мати яскравий колір. Звичайно, він різниться відповідно до породи дерева, але повинен мати насичений зелений чи зелено-синій відтінок.
Під час вибору варто уникати ялинок з жовтими чи бурими гілочками. Це свідчить про те, що новорічне дерево зрубали давно і воно скоро почне обсипатись.
Крок 3. Визначити, чи обсипаються голки
Після того як ви обрали ялинку за кольором, її варто стовбуром постукати об землю. Якщо дерево зрубали нещодавно, голки не обсипатимуться.
Також їх можна потерти в руках. Якщо на пальцях залишиться запах смоли, ялинка свіжа.
Крок 4. Визначити еластичність гілок
Коли ялинка свіжа, її гілки еластичні та не ламаються одразу від згинання.
Щоб перевірити дерево на еластичність, потрібно зігнути гілку. Якщо вона одразу випрямиться та не зламається – ялинку лише нещодавно зрубали для продажу.
Крок 5. Оглянути стовбур
Коли обиратимете живу ялинку, спочатку зверніть увагу на її стовбур. Він має бути прямим, рівним і без тріщин. Ободок на зрізі стовбура свідчить про те, що дерево зрізали давно, довго воно не простоїть.
Крок 6. Правильний догляд
Одразу з вулиці не варто заносити ялинку до теплого приміщення. Для початку на декілька годин її потрібно залишити на балконі чи в коридорі для адаптації.
Потім слід очистити декілька сантиметрів стовбура від кори.
Щоб жива ялинка довго простояла у квартирі чи будинку, потрібно помістити її у вологий пісок та поливати водою, додавши трохи цукру і таблетку аспірину. Також варто її поставити подалі від батареї.
Зазвичай після 10 грудня в Україні відкриваються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Ціни на новорічні ялинки різняться, відповідно до кожного регіону країни. Середня ціна на ялинку в 2020 році становить 75 грн.