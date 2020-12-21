Як вибрати живу ялинку – ІНСТРУКЦІЯ

Як вибрати живу ялинку на Новий рік – ІНСТРУКЦІЯ

Як вибрати ялинку на Новий рік 2021 – це запитання хвилює кожного українця напередодні новорічних свят. Досі найпопулярнішим варіантом серед населення залишається жива ялинка, яку можна придбати на ярмарках.

В Україні можна купити сертифіковане новорічне дерево у спеціалізованих місцях продажу. Проте існує багато стихійних ринків, на яких продаються незаконно зрубані ялинки. Окрім того, важливо визначити, у якому стані саме дерево, щоб ялинка не почала обсипатись за декілька днів.

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Як же правильно обрати ялинку на Новий рік та не бути ошуканим?