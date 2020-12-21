Юпітер і Сатурн 2020: дудл Google

З’єднання Юпітера і Сатурна 21 грудня 2020 став головною темою святкового дудла від сервісу Google.

Астрономічне явище Юпітер і Сатурн 2020 збігається з днем зимового сонцестояння.

Чимало знаків зодіаку відчують 21 грудня 2020 потужний імпульс та початок нової епохи.

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Після натискання на дудл, оформлений на тлі зірок з усміхненими Юпітером і Сатурном, що торкаються руками, Google показує результати пошуку за запитом Зима – 2020.

Внизу під картинкою розробники зобразили крихітну планету Земля у новорічній шапці, яка здалека спостерігає за з’єднанням Юпітера і Сатурна.

4 грудня Google представив дудл,під назвою Новорічні свята 2021.

Під час натискання на дудл користувачі потрапляли на привітання та інші цікаві новини, що стосуються новорічно-різдвяного циклу свят у 2021 році.