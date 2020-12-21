Юпітер і Сатурн 2020: чого чекати від зєднання планет

Уже в понеділок, 21 грудня 2020 року відбудеться велике з’єднання Юпітера і Сатурна. Таке явище стається раз на 20 років.

З’єднання планет Юпітер і Сатурн 2020 збігається з днем зимового сонцестояння.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV астропсихолог, керівник Міжнародної школи розвитку особистості ADIShakti Марія Онищенко розповіла, чого чекати від з’єднання Юпітера і Сатурна 21 грудня 2020, та який знак зодіаку може готуватися до хвилі успіху та нових можливостей після зимового сонцестояння.

Юпітер і Сатурн 2020 – що означає

Здавна вважалося, що зближення планет Юпітер і Сатурн – це так званий цикл влади.

У такі роки часто відбувалися серйозні економічні підйоми або падіння на світовому рівні, а також технічні революції.

Марія Онищенко констатує, що найбільше прихід нової ери відчують люди технічних та творчих професій.

– З’єднання цих двох планет-гігантів дає імпульс енергії на наступний рік.

Останні півтора роки Сатурн і Юпітер перебували під земним знаком Козерога.

– Козеріг негативно вплинув на різні сфери життя людей, у когось це була кар’єра, у когось – особисте життя, у багатьох – здоров’я.

Зазначається, що особливий вплив після з’єднання двох планет буде відчутним три дні – 21, 22 та 23 грудня.

Водоліям пощастить

21 грудня 2020 стане початком нової ери для усіх Водоліїв, стверджує астропсихолог Марія Онищенко. Вона триватиме наступні три роки.

– З’єднання відбудеться в першому градусі Водолія 21 грудня – в день зимового сонцестояння.

Цікаво, що перший градус Водолія – це енергія повітря, свободи, відчуття, що зникає невидимий тягар з душі.

Це не відразу вплине на наше життя, однак закладе фундамент для майбутніх позитивних змін.

На тлі з’єднання Юпітера і Сатурна зимове сонцестояння 2020 символізує народження нового Сонця: ідеальний час, аби розпочати життя з чистого аркуша.

Астролог радить позбутися старих речей, шкідливих звичок та непотрібних зв’язків. Іншими словами, звільнити простір для нових емоцій, справ та приємних подій.

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