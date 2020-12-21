Рік металевого Бика зовсім не за горами. Багато хто чекає Нового року, щоб здійснити найзаповітніші бажання. Існує прикмета, що загадане опівночі бажання обов’язково збудеться протягом року.

Новорічна ніч – це час казкових починань. Всі дівчата хочуть виглядати бездоганно цього дня. Звичайна гумка для волосся може створити гарну зачіску на Новий рік, важливо лише знати, як це зробити.

Квіткові прикраси, стрічки пастельних кольорів, а також інші аксесуари створять прекрасний та чарівний образ.

Факти ICTV підготували добірку гарних зачісок на Новий рік 2021 своїми руками.

Зачіски на Новий рік 2021 на довге волосся

Зачіски з кучерями чудово пасуватимуть до будь-якого модного вбрання. Красиві хвилі можна зробити за допомогою переплетених кісок або спеціального укладання. 2021 рік буде багатий новими трендами зачісок.

Наприклад, ретро-мотиви виглядатимуть дуже екстравагантно. Незвичайні локони, чубчик та спокусливі пучки додадуть особливого шарму вашому новорічному образу в стилі ретро.

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Зачіски на Новий рік для середньої довжини волосся

Середня довжина волосся дозволяє створити такі ж варіанти новорічних зачісок, як і для довгого, за винятком об’ємних кісок зі складним плетінням.

Найпростіший варіант новорічної зачіски – недбалі кучері, які легко зробити самостійно в домашніх умовах. Якщо немає об’єму, то на ніч можна залишити кілька кісок, а вранці на пасмах залишаться легкі хвилі.

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Найкращі зачіски на Новий рік 2021 для короткого волосся

Багато дівчат в гонитві за стильним та ефектним образом роблять коротку стрижку. За допомогою красивих шпильок укладку можна доповнити стильними джгутиками.

Пов’язки на голову, ланцюжки, квіти та інші аксесуари також допоможуть створити елегантний вигляд. Красиві хвилі в стилі ретро стануть незвичайною прикрасою коротких зачісок на Новий рік 2021.

Важливо пам’ятати, що за будь-якої довжини волосся можна знайти стильний варіант зачіски на Новий рік, який вам неодмінно сподобається. Пам’ятайте, що ви прекрасні за будь-яких обставин.

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