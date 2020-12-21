Зимове сонцестояння 2020 – це період найкоротшого дня та найдовшої ночі, який може існувати тільки один раз на рік.

День зимового сонцестояння 2020 у Північній півкулі, де розташована Україна, відбудеться о 15:30 у понеділок, 21 грудня.

Цей день є одним з найбільш енергетичних, сприятливих для очищення та позбавлення від усього зайвого та непотрібного. Йдеться як про матеріальні складові, так і духовні.

Прикмети на зимове сонцестояння 2020

Йде дощ – весна буде з опадами;

Якщо немає вітру, буде гарний урожай фруктів;

Яка погода у цей день, така і буде 31 грудня;

Якщо на деревах є іній, влітку можна очікувати гарного урожаю пшениці;

День тихий і морозний – зима буде сніжною та м’якою.

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Що не можна робити у найкоротший день (зимове сонцестояння 2020)

У період зимового сонцестояння 2020 астрологи рекомендують позбавитися від усього зайвого – викинути непотрібні речі у будинку, закінчити токсичні стосунки тощо. У цей день можна підбити підсумки року та продумати плани на новий рік.

Що не варто робити:

сваритися;

влаштовувати шумні вечірки;

бути жадібним;

проводити день у брудному будинку.

Магнітні бурі 2021

Магнітні бурі – це природне явище, яке може негативно вливати на людей. У період магнітних бур погіршення самопочуття особливо спостерігається у вагітних жінок і людей похилого віку.

Дивіться детальний календар магнітних бур на 2021 рік, щоб завчасно підготуватися до можливих змін.