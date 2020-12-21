Зимове сонцестояння 2020 – це період найкоротшого дня та найдовшої ночі, який може існувати тільки один раз на рік.
День зимового сонцестояння 2020 у Північній півкулі, де розташована Україна, відбудеться о 15:30 у понеділок, 21 грудня.
Цей день є одним з найбільш енергетичних, сприятливих для очищення та позбавлення від усього зайвого та непотрібного. Йдеться як про матеріальні складові, так і духовні.
Прикмети на зимове сонцестояння 2020
- Йде дощ – весна буде з опадами;
- Якщо немає вітру, буде гарний урожай фруктів;
- Яка погода у цей день, така і буде 31 грудня;
- Якщо на деревах є іній, влітку можна очікувати гарного урожаю пшениці;
- День тихий і морозний – зима буде сніжною та м’якою.
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Що не можна робити у найкоротший день (зимове сонцестояння 2020)
У період зимового сонцестояння 2020 астрологи рекомендують позбавитися від усього зайвого – викинути непотрібні речі у будинку, закінчити токсичні стосунки тощо. У цей день можна підбити підсумки року та продумати плани на новий рік.
Що не варто робити:
- сваритися;
- влаштовувати шумні вечірки;
- бути жадібним;
- проводити день у брудному будинку.
Магнітні бурі 2021
Магнітні бурі – це природне явище, яке може негативно вливати на людей. У період магнітних бур погіршення самопочуття особливо спостерігається у вагітних жінок і людей похилого віку.
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