День ангела Анни святкують кілька разів на рік, найближча дата – 22 грудня. Цього дня відзначають велике церковне свято – День святої Анни.

День Анни — присвяченій тільки одній Анні — Святій Праведній, яка привела у цей світ Богородицю.

Історія Дня ангела Анни

Встановлення Дня святої Анни пов’язане з непорочним зачаттям праведною Анною доньки Марії — Матері Ісуса Христа. Згідно з церковними переказами, Пресвята Діва Марія народилася в Назареті. Її батьки Анна та Йоаким були праведниками. Вони прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. У розпачі Йоаким подався у пустелю і там 40 днів постився, плакав і молився, щоб Бог подарував йому та його дружині на щастя дитину.

А Анна молилася вдома, і недарма. Незабаром їй явився Архангел Гавриїл і повідомив, що вона зачне дочку Марію, завдяки якій буде дароване спасіння усьому світу.

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Чого не можна робити в День ангела Анни

У День святої Анни не можна шити, в’язати, вишивати та взагалі брати до рук голку з ниткою, адже може розболітися голова. Також забороняється прати і прибирати, рекомендується зовсім відмовитися від будь-якої роботи.

Вагітним жінкам цього дня не можна розпалювати вогонь і переступати через гострі предмети, щоб не нашкодити малюкові.

22 грудня – Різдвяний піст, тому не можна їсти м’ясо, молоко, молочні продукти.

Наступний місяць – січень 2021 року – сповнений свят: 6 січня — Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.

Повний церковний календар на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.