День ангела Анни відзначають 22 грудня. Цього дня православна церква відзначає Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а в народі святкують Ганну Зимову.

Окрім того, власниці цього імені День ангела святкують декілька разів на рік: 4 листопада, 11 листопада, 16 лютого, 8 квітня, 25 червня, 18 липня, 7 серпня, 10 вересня, 15 жовтня.

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Значення імені:

Ім’я Анна з івриту означає благодать, сила та хоробрість. Також його перекладають як милість Божа, оскільки за Біблією свята Анна багато років жила у бездітному шлюбі і лише завдяки диву народила доньку.

Існує дуже багато зменшувально-пестливих варіантів імені: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

Форми імені в інших мовах: Енн, Анаіс, Аннета, Ханна, Ганна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Аніта, Анья, Анінья, Гана, Хана.

Привітання у прозі:

Анно, з Днем ангела! Нехай світ до тебе посміхається, ангел-охоронець оберігає, а вдача завжди тебе супроводжує!

***

З Днем ангела, Анно! Здоров’я та щастя безмежного. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець подарував тобі крила, завдяки яким ти підкорювала усі вершини та здобувала якнайбільше перемог.

***

Зі святом! Бажаю вірних друзів, справжнього кохання, яке даруватиме радість, щастя та крила за плечима. Нехай усі біди оминають тебе, а після незначних падінь хай буде великий підйом.

***

З Днем ангела! Анно, нехай доля тобі посміхається, дарує хороших людей на життєвому шляху. Бажаю, щоб кожен наступний день був кращим, щасливішим та радіснішим.

Привітання у листівках:

Календар свят на січень

У календарі свят на січень 2021 багато релігійних та професійних свят. 6 січня українці святкуватимуть Святвечір, а 7 січня – Різдво Христове. 19 січня, за православним календарем, відзначають Хрещення Господнє.

Окрім того, День метро святкують 8 січня, Міжнародний день митника – 26 січня, День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України – 30 січня, Всесвітній день ювеліра – 31 січня.