День святої Анни в Україні відзначають саме 22 грудня, бо у цей день була зaчата Богородиця Діва Марія. День святої Анни припадає на період Різдвяного посту, тому жінкам рекомендується особливо строго дотримуватися посту.

День святої Анни важливий для багатьох жінок, адже він пов’язаний з непорочним зачаттям праведною Анною Матері Ісуса Христа.

Історія свята

Анна була дружиною Іоакима і жили вони у Назареті. Подружжя прожило разом багато років і у них було все необхідне для життя, але пара не мала дітей.

У стародавні часи євреї вважали, що бездітність – це покаpання за гріхи і ганьба. Іоаким і Анна допомагали бідним, проводили безліч релігійних ритуалів, щоб стати батьками.

Анна молилася день і ніч, а Іоаким пішов у пустелю на 40 днів, де постив, плакав і молився про диво.

Одного разу до Анни явився ангел, який приніс радісну звістку – її молитва почута, і вона стане матір’ю. Архангел Гавриїл сказав, що завдяки їхній доньці Марії буде врятований увесь світ, бо вона нородить спасителя світу.

Молитва до св. Анни

Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вагітних. Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під серцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками.

Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пологами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пологів.

Дай мені тоді міцне терпіння і жертовну любов до Бога. І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання – вірним дитям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюся. Амінь.