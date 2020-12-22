День енергетика 2020 в Україні: привітання у віршах і листівках

22 грудня – День енергетика. В це професійне свято привітання приймають всі, хто причетний до створення та обслуговування енергетичних систем.

В Україні День енергетика святкують ще з 1966 року.

Цікаво, що свій професійний святковий день енергетики відзначають взимку під час найкоротших світлових днів у річному циклі. Це додатково підкреслює важливість продуманої і надійної роботи цієї ключової для всієї економіки галузі народного господарства.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Днем енергетика.

Привітання з Днем ​​енергетика у віршах

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Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

***

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так –

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

***

Енергетики – воїни світла,

Електрики маги, добра,

Більше струму, адже пісня не заспівана, –

І гуляння нехай до ранку!

Захоплюємося вашою роботою

І бажаємо щасливих вам днів,

Буйства очей, повені бажань,

Сяйва мільйона вогнів!

***

Вітаємо енергетиків умілих –

Ми б без вас від холоду трусилися,

Побажати ми вам добра хотіли,

Щоб все у вас мрії збулися!

***

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

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Привітання з Днем ​​енергетика у листівках

Коли будуть вихідні на Новий Рік та Різдво

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня) – українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік – 31 грудня, але вихідний буде і 1 січня.