День енергетика в Україні відзначають 22 грудня, цьогоріч це вівторок. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш помітна.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем енергетика у прозі та листівках.
Привітання в СМС
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Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
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Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
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Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Привітання у прозі
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Напевно, важко знайти більш важливу галузь, ніж енергетична, оскільки, від неї залежить світло й тепло у наших оселях. Саме це робить професію енергетика однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.
Бажаю нових творчих злетів і здобутків, нескінченної енергії в душі, а професіоналізм енергетиків і в подальшому примножує могутність нашої незалежної держави України!
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Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем енергетика! Невтомною працею, талантом і наснагою кількох поколінь створено розвинутий, потужний енергетичний комплекс!
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Бажаю, щоб у вас завжди був контакт там де він потрібний, і ніколи не було контакту де його не потрібно. Щоб техніка безпеки ходила завжди поперед вас, а електрони бігли лише туди, куди ви їм накажете.
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Привітання у картинках
Вихідні у 2021 році
Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.
У січні українці матимуть два додаткових вихідних, у березні – один, а у травні 2021 року громадяни України відпочиватимуть три додаткових дні.