День енергетика в Україні відзначають 22 грудня, цьогоріч це вівторок. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш помітна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем енергетика у прозі та листівках.

Привітання в СМС

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Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

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Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

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Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Привітання у прозі

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Напевно, важко знайти більш важливу галузь, ніж енергетична, оскільки, від неї залежить світло й тепло у наших оселях. Саме це робить професію енергетика однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.

Бажаю нових творчих злетів і здобутків, нескінченної енергії в душі, а професіоналізм енергетиків і в подальшому примножує могутність нашої незалежної держави України!

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Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем енергетика! Невтомною працею, талантом і наснагою кількох поколінь створено розвинутий, потужний енергетичний комплекс!

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Бажаю, щоб у вас завжди був контакт там де він потрібний, і ніколи не було контакту де його не потрібно. Щоб техніка безпеки ходила завжди поперед вас, а електрони бігли лише туди, куди ви їм накажете.

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Привітання у картинках

Вихідні у 2021 році

Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.

У січні українці матимуть два додаткових вихідних, у березні – один, а у травні 2021 року громадяни України відпочиватимуть три додаткових дні.