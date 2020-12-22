22 грудня за православним календарем відзначають День святої Анни. Вважається, що саме у цей день відбулося непорочне зачаття Анною Діви Марії – матері Ісуса Христа.

Згідно з церковними переказами, Ганна та Йоаким були праведними. Вони прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. Але подружжя постійно молилося і просило у Бога, щоб він подарував їм дитину.

Згодом Анні явився Архангел Гавриїл і повідомив, що у неї буде донька, а пізніше у Назареті народилася Пресвята Діва Марія.

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В Україні 22 грудня також відзначають День енергетика і День працівників дипломатичної служби.

Іменини 22 грудня святкують Анатолій, Анна, Василь, Володимир, Степан.

Народні прикмети на 22 грудня:

Якщо 22 грудня ясне сонце — на Новий рік буде сильний мороз. Якщо хмарно у цей день, а на деревах іній — під Новий рік буде відлига.

Яка погода до полудня, така зима буде до кінця грудня.

Яка погода до вечора, такою буде зима аж до початку весни.

Якщо у цей день йде дощ, то і вся весна буде дощовою.

Що не можна робити 22 грудня:

Вагітним жінкам протягом дня забороняється братися за будь-яку роботу.

Не можна прати, шити, прибирати і виконувати будь-яку іншу важку роботу.

Хоча грудень добігає кінця, все ж у календарі є кілька святкових дат, з якими варто привітати один одного. Переглянути перелік можна у нашому календарі свят на грудень 2020.