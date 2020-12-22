Погода на 22 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 22 грудня буде морозною, з опадами в деяких регіонах.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +1-5° вдень та до -2° вночі. Дощі очікують у Луцьку, Львові, Івано-франківську, Чернівцях, Ужгороді.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +1° до -1° вдень, а вночі – до -4°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -5° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -10°. Сніг очікується у Донецьку, Луганську, Запоріжжі.

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У центральних та північних областях України прогнозують до -4° вдень, а вночі температура опуститься до -9°.

У Києві 22 грудня буде пасмурно, вдень очікується до -2°, а вночі стовпчики показуватимуть -4°.

Погода на Новий рік 2021

Синоптики прогнозують, що погода на Новий рік 2021 буде досить теплою. Тому на сніг розраховувати не варто.

Хоча похолодання прийде в Україну після 20 грудня, але потім все ж повернеться потепління.