PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Дощі, сніг і морози: погода в Україні на 22 грудня (КАРТА)

Погода в Україні 22 грудня буде морозною, з опадами в деяких регіонах.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +1-5° вдень та до -2° вночі. Дощі очікують у Луцьку, Львові, Івано-франківську, Чернівцях, Ужгороді.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +1° до -1° вдень, а вночі – до -4°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -5° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -10°. Сніг очікується у Донецьку, Луганську, Запоріжжі.

Читайте: Опади і потепління: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

У центральних та північних областях України прогнозують до -4° вдень, а вночі температура опуститься до -9°.

У Києві 22 грудня буде пасмурно, вдень очікується до -2°, а вночі стовпчики показуватимуть -4°.

Погода на 22 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на Новий рік 2021

Синоптики прогнозують, що погода на Новий рік 2021 буде досить теплою. Тому на сніг розраховувати не варто.

Хоча похолодання прийде в Україну після 20 грудня, але потім все ж повернеться потепління.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка