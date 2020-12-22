Куди полетіти з України – напрямки та ціни

Коронавірус вплинув на всі сфери нашого життя, особливо на дозвілля та відпочинок. Через карантинні обмеження численні країни закрили свої кордони для туристів.

Однак від коронавірусу є певний плюс – ціни на деякі напрямки стали рекордно низькими, через знижений попит. Пандемія хоч і перевернула ринок туризму, але бажання людей подорожувати залишилося, як і було.

Факти ICTV поспілкувалися з керівником відділу розвитку напрямків Join UP! Катериною Артюх та розібрали, куди можна полетіти з України взимку, аби пережити січневий локдаун.

Найпопулярніші напрямки

Згідно з даними в системі бронювань, українці все ж таки надають перевагу відпочинку в Єгипті. За ним слідує Танзанія та тури в ОАЕ.

– Єгипет та ОАЕ чудово підходять для цілорічних подорожей – тепла і сонячна погода в них сприяють пляжному відпочинку, обидві країни мають вдале географічне розташування – переліт триває 4-6 годин, – розповіла Артюх.

Цьогоріч з України також можна відправитися в гори Туреччини. Туроператор запускає зимові тури на гірськолижний курорт Ерджієс в центральній Анатолії. Переліт здійснює компанія SkyUp з грудня 2020 до березня 2021 двічі на тиждень.

Крім цього, доступні поїздки і в традиційну зимову Болгарію.

Ціни на тури з 8 січня:

Єгипет – від 15 125 грн;

ОАЕ – від 23 295 грн;

Танзанія – від 58 133 грн;

Туреччина – від 16 126 грн;

Болгарія – від 19 739 грн.

*Усі ціни вказані за сім ночей на двох, з перельотом та готелем.

Серед екзотичних напрямків цієї зими туристам Join UP! доступні подорожі до Домінікани, Мексики, Мальдів та до Танзанії. З жовтня Join UP! відправляє туристів також на острів Занзібар.

З 28 грудня запустять також перший рейс на Шрі-Ланку. Виліт планується з Києва, прибуття до Маттали на півдні острова. Тривалість турів – від 10 ночей.

Попит на подорожі

Восени ціни на популярні напрямки дійсно знизились, але з приходом гарячого сезону попит на тури, а відтак і ціни, повернулись на минулорічний рівень.

Змінився не ситуативний попит, а тренд щодо придбання поїздок у цілому – найбільшим попитом користуються зараз тури з максимально близькими до вильоту датами.

– Якщо ви хочете заощадити, радимо подбати про придбання туру заздалегідь, – розповіла Катерина Артюх.

Більшість людей з розумінням ставляться до обов’язкової процедури тестування, яку треба пройти перед вильтом до низки країн.

Тестування – це нова реальність, з якою житиме світ найближчі роки. Все це звучить незвично, але дозволяє убезпечити себе від можливих проблем і на відпочинку нарешті розслабитися та бути впевненими у своєму здоров’ї.

Одне можна сказати точно – світ продовжує подорожувати, а коли кордони відкриються, то, ймовірно, почнеться справжній бум поїздок.