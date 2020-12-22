Салати на Новий рік 2021: рецепти з фото

Якщо ви вирішили залишити у минулому традицію готувати олів’є і оселедець під шубою, то запам’ятовуйте п’ятірку незвичайних салатів на Новий рік 2021.
Вони прекрасно доповнять ваше новорічне меню!
Салат з куркою на Новий рік 2020
Складові на 3-4 порції:
- 300 г курячої грудки;
- 150 г твердого сиру;
- 4 яйця;
- 1 морквина;
- 1 ківі;
- 100 г консервованої кукурудзи;
- 3 ст. л. майонезу.
Приготування:
1. Моркву і курячу грудку відваріть до готовності, яйця зваріть круто (7-9 хвилин), це можна зробити заздалегідь.
2. Твердий сир і моркву натріть на дрібній тертці. На такий же тертці натріть і яйця.
3. Курячі грудки поріжте кубиками або розділіть на волокна, як вам більше подобається.
4. Починайте викладати салат. Візьміть тарілку, в середину поставте сервіровочне кільце. Навколо кільця викладіть яйця і змастіть майонезом.
5. Зверху викладіть подрібнену курячу грудку і також змастіть майонезом. Наступний шар – морква.
6. Далі – тертий твердий сир, який рясно змастіть майонезом.
7. Зверху прикрасьте салат тонкими пластинами ківі і кукурудзою.
Салат Феєрверк
Складові:
- 200 г шинки;
- 4 курячі яйця;
- 2 помідори;
- цибулина;
- 3 болгарських перчини;
- майонез – за смаком.
Приготування:
1. Яйця зваріть круто, очистіть. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі – розітріть на крихту. У перцю зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перець наріжте тонкими скибочками.
2. Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м’ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу.
3. Верхівку салату прикрасьте тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсувала смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.
Бурякові ялинки
Інгредієнти на 6 порцій:
- 6 невеликих буряків;
- 150 г м’якої бринзи;
- 1 авокадо;
- 1 ч. л. густої сметани;
- 1 ч. л. лимонної цедри;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- сіль, перець, зелень – за смаком.
Приготування:
1. Буряк відварити в мундирі, остудити, очистити від шкірки. Нарізати пластами товщиною 3 мм. Посолити і поперчити за смаком.
2. В одній мисці змішати бринзу з цедрою лимона, подрібненим часником і меленим перцем. В іншому посуді змішати м’якоть авокадо, додати сметану, мелений перець і ретельно розім’яти виделкою.
3. Зробити ялинки двох видів з різною начинкою. Викладати на кожен буряковий кружечок трохи начинки, взявши за основу найширший пласт, щоб ялинки вийшли стійкими. Кожну конструкцію скріпити за допомогою шпажки.
4. Готові ялинки прикрасити зеленню.
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Салат Перший сніг
Складові:
- 200 г будь-якого відвареного м’яса, крім курки;
- 3 варених яйця;
- 80 г твердого сиру;
- 40 г волоських горіхів;
- виноград без кісточок;
- майонез і сіль – за смаком.
Приготування:
1. М’ясо та яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і при бажанні трохи посолити.
2. Викласти шарами: м’ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром.
3. На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.
Олів’є з креветками
Свіжі огірки, авокадо і креветки роблять страву ніжною та легкою.
Складові:
- 250 г креветок (свіжоморожених);
- 2 авокадо;
- 2 свіжих огірка;
- одна велика морквина;
- 150 г консервованого горошку;
- 8 перепелиних яєць;
- цибулина;
- куряче яйце;
- 155 мл олії оливкової;
- 1 ч. л. цукру;
- по 1,5 ч. л. гірчиці і лимонного соку;
- сіль з прянощами, 2 ч. л. меленого чорного перцю.
Приготування:
1. Відварити моркву протягом 25 хвилин, вийняти, остудити, очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками.
2. Для приготування домашнього майонезу в ємність для блендера помістити гірчицю, 0,5 ч. л. солі і чорного перцю. Додати куряче яйце і збити. Поступово додати 140 мл олії, продовжуючи збивати. Довести масу до однорідного стану. Вичавити з лимона 1,5 ч. л. соку, додати в майонез, ще раз збити.
3. Поставити на вогонь каструлю з водою, довести до кипіння, посолити, покласти креветки. Вимкнути вогонь і залишити на 5-7 хвилин. Відкинути креветки на друшляк, остудити і почистити.
4. Перепелині яйця відварити протягом 3 хвилин, почистити, розрізати на чотири частини. Помити авокадо, видалити шкірку і кісточку, нарізати кубиками. Огірок теж нарізати кубиками, цибулину дрібно нашаткувати.
5. В окремому посуді змішати яйця, моркву, зелений горошок, нарізаний огірок, кубики авокадо і креветки. Присолити, поперчити, додати майонез і перемішати.
Детальніше про те, які страви можна приготувати на Новий рік 2021, дивіться у нашому матеріалі.
Фото та рецепти: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc