Розписка про отримання грошей (боргова розписка) – це документ, який оформляється під час передання в борг грошей. Він закріплює зобов’язання боржника повернути в точно встановлений термін суму, яку він отримав.

Розписка про отримання грошей допомагає притягти позичальника до юридичної відповідальності, якщо він не поверне борг. У цьому документі зазначається така інформація:

назва документа – Розписка;

ПІБ позикодавця і позичальника, адреси їхньої реєстрації;

сума, яку було взято в борг;

умови, згідно якими позичальник отримає гроші;

термін, упродовж якого позичальник має повернути борг;

схема розрахунку кінцевої суми боргу до повернення (відсотки, пені за затримку тощо).

Додатково в розписці можна зазначити час і місце укладення угоди. Що більше інформації, умов, прав і обов’язків сторін буде відображено в документі – то легше досягти домовленості в разі виникнення спору.