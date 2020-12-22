Крок 1. Вивчаємо інформацію стосовно розписки про отримання грошей в Україні
Розписка про отримання грошей (боргова розписка) – це документ, який оформляється під час передання в борг грошей. Він закріплює зобов’язання боржника повернути в точно встановлений термін суму, яку він отримав.
Розписка про отримання грошей допомагає притягти позичальника до юридичної відповідальності, якщо він не поверне борг. У цьому документі зазначається така інформація:
- назва документа – Розписка;
- ПІБ позикодавця і позичальника, адреси їхньої реєстрації;
- сума, яку було взято в борг;
- умови, згідно якими позичальник отримає гроші;
- термін, упродовж якого позичальник має повернути борг;
- схема розрахунку кінцевої суми боргу до повернення (відсотки, пені за затримку тощо).
Додатково в розписці можна зазначити час і місце укладення угоди. Що більше інформації, умов, прав і обов’язків сторін буде відображено в документі – то легше досягти домовленості в разі виникнення спору.
Крок 2. Домовляємося про умови позики
Перед написанням розписки про отримання грошей сторони мають усно обговорити всі умови – суму позики, термін повернення, відсотки тощо. Коли буде досягнуто домовленості, можна починати передавати кошти і документально оформляти угоду.
Крок 3. Пишемо розписку про отримання грошей
Розписку необхідно писати від руки на чистому білому аркуші паперу. Важливо не залишати пробілів і не допускати помилок, адже в цьому разі документ не буде захищений від фальсифікації.
У шапці документа пишемо слово Розписка.
Далі з нового рядка починаємо писати боргову розписку за зразком:
Я, (ПІБ позичальника, дата й рік народження), який проживає за адресою: (адреса реєстрації, серія та номер паспорта, де і ким виданий) даю розписку про отримання грошей на суму (сума і валюта прописом) від (ПІБ позикодавця, дата і рік народження займодавця), який проживає за адресою: (адреса реєстрації позикодавця).
Я, (ПІБ позичальника), зобов’язуюсь повернути борг (ПІБ позикодавця) в повному обсязі, в сумі (сума боргу прописом) в термін до (кінцевий термін повернення боргу прописом).
Розписка написана мною власноруч (дата).
(ПІБ позичальника)
(Підпис позичальника)
(ПІБ. позикодавця)
(Підпис позикодавця).
Представлений приклад розписки – це орієнтир. Документ можна доповнити іншими відомостями й умовами, наприклад зазначити контактні дані сторін або схему нарахування відсотків. У нашому зразку відображені основні моменти, які мають бути в розписці, щоб її визнали дійсною в разі виникнення спору.
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