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Розписка про отримання грошей – як написати правильно
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Розписка про отримання грошей – як написати правильно

Розписка про отримання грошей – як написати правильно

Факти ICTV розкажуть, як правильно написати розписку про отримання грошей в Україні, щоб цей документ мав юридичну силу і допоміг у вирішенні цивільного спору.

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Крок 1. Вивчаємо інформацію стосовно розписки про отримання грошей в Україні

Розписка про отримання грошей (боргова розписка) – це документ,  який оформляється під час передання в борг грошей. Він закріплює зобов’язання боржника повернути в точно встановлений термін суму, яку він отримав.

Розписка про отримання грошей допомагає притягти позичальника до юридичної відповідальності, якщо він не поверне борг. У цьому документі зазначається така інформація:

  • назва документа – Розписка;
  • ПІБ позикодавця і позичальника, адреси їхньої реєстрації;
  • сума, яку було взято в борг;
  • умови, згідно якими позичальник отримає гроші;
  • термін, упродовж якого позичальник має повернути борг;
  • схема розрахунку кінцевої суми боргу до повернення (відсотки, пені за затримку тощо).

Додатково в розписці можна зазначити час і місце укладення угоди. Що більше інформації, умов, прав і обов’язків сторін буде відображено в документі – то легше досягти домовленості в разі виникнення спору.

Крок 2. Домовляємося про умови позики

Перед написанням розписки про отримання грошей сторони мають усно обговорити всі умови – суму позики, термін повернення, відсотки тощо. Коли буде досягнуто домовленості, можна починати передавати кошти і документально оформляти угоду.

Крок 3. Пишемо розписку про отримання грошей

Розписку необхідно писати від руки на чистому білому аркуші паперу. Важливо не залишати пробілів і не допускати помилок, адже в цьому разі документ не буде захищений від фальсифікації.

У шапці документа пишемо слово Розписка.

Далі з нового рядка починаємо писати боргову розписку за зразком:

Я, (ПІБ позичальника, дата й рік народження), який проживає за адресою: (адреса реєстрації, серія та номер паспорта, де і ким виданий) даю розписку про отримання грошей на суму (сума і валюта прописом) від (ПІБ позикодавця, дата і рік народження займодавця), який проживає за адресою: (адреса реєстрації позикодавця).

Я, (ПІБ позичальника), зобов’язуюсь повернути борг (ПІБ позикодавця) в повному обсязі, в сумі (сума боргу прописом) в термін до (кінцевий термін повернення боргу прописом).

Розписка написана мною власноруч (дата).

(ПІБ позичальника)

(Підпис позичальника)

(ПІБ. позикодавця)

(Підпис позикодавця).

Представлений приклад розписки – це орієнтир. Документ можна доповнити іншими відомостями й умовами, наприклад зазначити контактні дані сторін або схему нарахування відсотків. У нашому зразку відображені основні моменти, які мають бути в розписці, щоб її визнали дійсною в разі виникнення спору.

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Фото: Depositphotos

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