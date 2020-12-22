У грудні католики багатьох країн світу відзначають Різдво – одне з найголовніших зимових свят. Цей день традиційно заведено проводити з близькими людьми та їсти смачну їжу. Що приготувати на католицьке Різдво 2020 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Картопелька з грибами

2 кг картоплі;

1 цибулина;

70 г сала;

300 г печериць;

2-3 зубчики часнику;

1-2 ч. л. солі (або на свій смак).

Сало дрібно нарізати та посмажити в казанку, щоб витопити жир, потім додати нарізану цибулю і смажити до зарум’янювання.

Додати нарізані печериці, смажити до випаровування рідини, потім нарізану картоплю посолити та добре перемішати. Накрити кришкою та тушкувати на малому вогні, періодично перемішуючи. Наприкінці додати подрібнений часник.

Крабова солянка

по 200 г крабових паличок та солоних огірків;

1 цибулина;

1 морквина;

2-3 картоплини;

3 ст. л. вершкового масла;

1 банка оливок без кісточок;

сметана, зелень петрушки, лимон.

Нарізати цибулю та картоплю кубиками, моркву – соломкою. Овочі обсмажити та тушкувати на вершковому маслі.

Додати трохи води, огірки та крабові палички, нарізані соломкою, потім оливки. Довести до готовності. Подавати зі сметаною, нарізаною зеленню петрушки, скибочкою лимона.

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Суп-пюре “Для Королеви”

3,5 л води;

3 картоплини;

1 морквина;

коріння петрушки, пастернаку, селери за своїм смаком;

0,5 кг гороху;

1/4 маленької головки капусти;

1 яблуко;

300 г копченостей;

50 г вершкового масла;

100 г густих вершків;

сіль, чорний перець, цукор, зелень, сухарики.

Зварити горох до стану, щоб його можна було розім’яти в пюре.

Овочі дрібно порізати та зварити окремо від гороху. Злити овочевий бульйон у каструлю з гороховим пюре та розмішати. Овочі подрібнити блендером, перекласти в рідке горохове пюре з овочевим бульйоном. Додати дрібно порізані копченості, вершкове масло та вершки.

Відрегулювати густоту супу (якщо надто густий – додати кип’яченої води). Посолити, додати 0,5 чайної ложки цукру. Перекип’ятити на повільному вогні, помішуючи, 10-15 хвилин. Наприкінці варіння додати спеції та зелень. Перед подачею в кожну тарілку покласти сухарики.

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Салат з грибами та помідорами

150 г листя салату або пекінської капусти;

300 г свіжих печериць;

рослинна олія для смаження;

2 помідори;

150 г твердого сиру;

2-3 зубки часнику;

4-5 ст. л. майонезу;

сіль, перець на свій смак;

зелень петрушки та ягоди журавлини для прикрашання.

Гриби нарізати тонкими пластинками та посмажити у рослинній олії. Наприкінці смаження посолити та поперчити, потім охолодити до кімнатної температури.

Зелене листя салату або пекінську капусту нарізати. Помідори нарізати кубиками, твердий сир натерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес та змішати з майонезом.

Викладати салат у глибокий салатник шарами в такій послідовності: нарізане зелене листя салату або пекінська капуста – смажені шампіньйони – помідори. Змастити все майонезом з часником та посипати тертим сиром. Зверху салат прикрасити гілочками петрушки та ягодами журавлини.