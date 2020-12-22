До Нового року лишається обмаль днів. Тому, як і чим накрити новорічний стіл – краще подумати вже зараз. Тим паче, що відзначати в ресторанах чи нічних клубах не можна, бо ж коронавірус гуляє. А коли святкуєш удома під телевізор, то й апетит ще той.

Без Олів’є та оселедця під шубою у більшості українців жоден Новий рік не обходиться. Тоді як інгредієнти до них, згідно з дослідженням наукового центру Інституту аграрної економіки, суттєво зросли у ціні.

За нашими підрахунками, вартість новорічного кошика для сім’ї з 4 людей складає 1706 грн цього року.

Народна артистка України Ольга Сумська разом із чоловіком покажуть, як на швидку руку приготувати фаршировані мухомори – з яєць. Співачка Аліна Гросу нам приготує новорічне Олів’є, проте, за дієтичним рецептом. Шеф-кухар і фанат національної кухні Євген Клопотенко порадує нас українською шпундрою. А кулінарна блогерка Юлія Панкова – нафаршированою сиром курятиною в беконі.

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Що не кажіть, а радянські традиції потроху йдуть у минуле. І все частіше українці віддають перевагу стравам національним.

Який же новорічний стіл без червоної ікри. Щоправда, коштує таке задоволення недешево – за 80 грам 140 грн.

За радянських часів саме бутерброди зі шпротами були популярними наНновий рік. Хоча й вони зараз недешеві – 40 грн за маленьку баночку.

Українська курка – найкращий вибір, запевняє Юлія Панкова. І радить на Новий рік категорично відмовитися від червоного м’яса.

Ну, і добре можуть піти під це діло фаршировані яєчка, – стверджує Ольга Сумська. Особливо якщо начинити їх білими лісовими грибочками.

Та й який же новорічний стіл без антиковідного часничку. Його наші кулінарні експерти радять класти ледь не в кожну страву.

Півкіла картоплі, морква, зелений горошок і майонез, докторська ковбаса та солоні огірочки. На все це для Олів’є витратили 200 грн. І новорічний салат вже на столі.

Водночас улюблений українцями салат Шуба обійшовся ще дешевше, у 120 грн.

Що ж, репетиція новорічного столу пройшла начебто непогано. Варіанти на будь-який гаманець і смак. Зрештою, не так вже й важливо, що готувати. Головне – аби це покращувало новорічний настрій.

Рецепти салатів на Новий рік 2021

Якщо ви вирішили залишити у минулому традицію готувати Олів’є і оселедець під шубою, то запам’ятовуйте п’ятірку незвичайних салатів на Новий рік 2021.

Вони прекрасно доповнять ваше новорічне меню! Це салат з куркою, Феєрверк, бурякові ялинки та Олів’є з креветками.