Погода у новому 2021 році буде трохи прохолодніша, але залишатиметься однією з найтепліших.

Про це повідомили вчені з Метеорологічного бюро Великої Британії.

За їхніми даними, очікується, що у світі буде приблизно на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

За прогнозами, температура Землі наступного року буде на 0,91-1,15°C вища, ніж в 1850-1900 роках. Середня температура становитиме 1,03° C.

2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизився до вищезгаданої позначки або перевищив її.

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Температура, за прогноз погоди на 2021 рік, буде дещо нижча, ніж в останні роки, через початок події Ла-Нінья (характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців).