Погода у новому 2021 році буде трохи прохолодніша, але залишатиметься однією з найтепліших.
Про це повідомили вчені з Метеорологічного бюро Великої Британії.
За їхніми даними, очікується, що у світі буде приблизно на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.
За прогнозами, температура Землі наступного року буде на 0,91-1,15°C вища, ніж в 1850-1900 роках. Середня температура становитиме 1,03° C.
2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизився до вищезгаданої позначки або перевищив її.
Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні
Температура, за прогноз погоди на 2021 рік, буде дещо нижча, ніж в останні роки, через початок події Ла-Нінья (характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців).
Ла-Нінья розвивається, коли сильний вітер роздуває теплі поверхневі води Тихого океану далеко від Південної Америки та у напрямку до Філіппін.
Очікується, що температура поверхні моря знизиться на 1-2°С, і, ймовірно, через це у 2021 році не буде високих позначок.
Погода на січень 2021
Погода на січень 2021 в Україні буде помірно теплою. Перші два тижні 2021 року температура опуститься до -3°С вдень та до -8°С вночі.
Після Різдва, з 7 по 12 січня, повітря вдень прогріється до +4-5°С, а ось з 13 січня українців чекає до -5°С.
Джерело: ВВС