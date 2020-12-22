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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

У Києві сніжитиме протягом трьох днів

У Києві протягом трьох днів сніжитиме, мокрий сніг прогнозують 23-25 грудня. Київавтодор попереджає про можливе погіршення погодних умов та закликає водіїв дотримуватися правил і безпечної дистанції.

Для боротьби з наслідками негоди комунальна корпорація підготувала 544 одиниці техніки. Тротуари та дороги посипатимуть спеціальними матеріалами.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

Чи буде сніг на Новий рік в Україні

За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів України не буде снігу на Новий рік. Хоча після 20 грудня спостерігатиметься незначне похолодання, після цього знову буде тепло.

Перед Новим роком в Україні можуть пройти рясні дощі. Детальніше про прогноз погоди в Україні на Новий Рік читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Київавтодор

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