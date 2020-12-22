У грудні по всій Україні розпочинається офіційний продаж новорічних ялинок. Тому українці, які люблять запах хвої можуть придбати собі святкове деревце.

Проте завжди постає проблема, яку все ж ялинку обрати: зрубану, штучну чи у горщику. Та і ціни на них доволі різні.

Зрубана жива ялинка

Якщо ви все ж, як за традицією, вирішите купувати зрубану, то тут потрібно бути уважним. Перш за все звертайте увагу на чіпи на ялинці. Вони мають бути обов’язково. Це свідчить про те, що деревце росте на спеціальних плантаціях.

Його зрубують спеціально для продажу перед Новим роком, а на те місце висаджують нове. Всі отримані з продажу кошти будуть іти на потреби українських лісництв.

Перед продажем також не забудьте перевірити ялинку з усіх сторін: щоб голочки не були жовтими та не осипались, а гілочки були міцними.

Купити таку ялинку можна від 60-200 грн, якщо це українська, та від 1500 грн, якщо деревце закордонне.

Проте варто зауважити, що довго новорічна красуня вам не прослужить. Найменш стійкою у теплій домівці буде ялинка звичайна – вона може простояти 10 днів. Сосна прослужить 2 тижні, ялиця – може і три. А от найстійкішою буде іноземна данська ялинка, у квартирі вона витримає і 1,5 місяці.

Після свят ялинку важливо не викидати. Її можна віддати на вторинну переробку.

Штучна ялинка

Якщо запах ялинки для вас немає значення, то звернути увагу можна на штучне деревце. Проте обирати його потрібно не менш ретельніше за живу ялинку.

Перед тим як купуєте новорічну красуню, потрібно перш за все понюхати її – вона не повинна мати якогось специфічного запаху. Окрім того, голочки на ній не мають бути колючими та сипатись.

Але найважливіше потрібно запитати сертифікат якості. Це гарантія того, що дерево оброблене спеціальною протипожежною речовиною.

Цьогоріч ціни на штучні ялинки стартують від 300 грн.

Ялинка у горщику

Трендом останніх років та одним з найекологічніших варіантів стала ялинка у горщику. Її можна купити перед Новим роком, а після свят висадити у грунт і бути впевненим у тому, що ви не лише створили собі святковий настрій, але і попіклувались про природу.

Ціни на такі ялинки різноманітні. Можна придбати і за 300 грн, а можна витратити і кілька тисяч.

Ялинку можна обрати на будь-який смак. Буде вона жива зрубана, у горщику або ж штучна – обирати вам. Головне, щоб вона була безпечна.

Прикрашати ялинку можна за правилами, а можна і як душа забажає. Окрім того, задекорувати варто не тільки новорічне деревце, але і весь дім. А на вікнах можна зробити як гірлянди із вати, так і понамальовувати на них зубною пастою різноманітні візерунки.