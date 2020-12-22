Як стати лідером – поради психолога

Добрі наміри батьків могли негативно позначитись на вашій упевненості, але ви можете з цим упоратись.

Ви, напевно, помічали, як дехто з ваших колег легко обіймає керівні посади. Вони впевнено наказують іншим, що робити, із задоволенням можуть впоратись із великим обсягом обов’язків.

Іншим, навпаки, дискомфортно в ролі шефа.

Якщо ви належите до останньої групи, замисліться, чому лише від самої думки про те, щоб стати керівником, вас огортає страх?

Звичайно, значною мірою це залежить від генетичної схильності. Якщо ваші батьки сором’язливі, то є всі шанси, що такими будете і ви.

Але це ще не все. Усе частіше психологи говорять про те, наскільки важливим є досвід раннього життя. І ключовим тут є те, як батьки поводились із вами.

Якщо вони надмірно вами опікувались, це могло значно скоротити ваші шанси стати лідером у майбутньому.

Зазвичай тих, кому притаманний такий тип виховання, називають батьками-гелікоптерами, тобто це ті батьки, які завжди кружляють поруч, потрібно це чи ні.

Ваші батьки, ймовірно, робили це із добрими намірами, щоб бути певними, що із вами не станеться нічого лихого.

– На жаль, ненавмисно батьки могли завдати вам шкоди. Зокрема, зробити вас менш впевненими в собі та менш здатними до подолання труднощів, – зазначає клінічний психолог приватної практики та запрошений професор Квінслендського технологічного університету доктор Джудіт Локк.

Заради дослідження на тему гелікоптерного виховання Локк опитала фахівців із батьківства, зокрема психологів та шкільних радників.

Результати опитування свідчать, що батьки, які дотримуються цього принципу виховання, є надзвичайно чуйними до дитини і, разом із тим, невимогливими в одних ситуціях і надто вимогливими в інших.

Так, наприклад, батьки-гелікоптери можуть надмірно захищати дитину й вважати, що їхнє чадо завжди має рацію. Вони намагаються зробити все для своєї дитини замість того, щоб дати їй самій впоратися із завданням.

Цей тип батьків може бути надто вимогливим: вони багато очікують від дитини, завантажують її графік і водночас розраховують, що дитина буде їхнім другом і завжди відкритою до спілкування.

Контроль та надмірний тиск

Той факт, що надмірна опіка може придушити лідерські якості дитини, дослідили психологи з Китаю. Вони опитали майже 1,5 тис. 14-річних підлітків із 13 шкіл Пекіна.

Спершу вони з’ясували, чи вважають лідерами тих, хто брав участь у дослідженні, однолітки, вчителі та батьки. Потім проаналізували, чи брали участь опитані в шкільному самоврядуванні.

Також підлітки мали підтвердити або заперечити такі твердження:

Мої батьки контролювали кожен мій рух, коли я ріс (росла).

Мої батьки часто втручались, щоб вирішити мої життєві проблеми.

Крім того, учні брали участь у вікторинах, за допомогою яких можна було визначити їхню самооцінку та те, наскільки впевнено вони почуваються в ролі лідера.

Психологи звернули увагу на те, в яких сім’ях зростають діти, які оцінки отримують у школі, і помітили чітку закономірність: чим більше батьки захищали своїх дітей, тим менше оточення їх сприймало як потенційних лідерів, і тим менше було шансів, що цим дітям дістануться керівні ролі.

У результаті діти батьків-гелікоптерів зазвичай мали нижчу самооцінку й менше лідерських здібностей.

Таким чином, китайські психологи заявили, що їхні результати підтверджують думку про те, що занадто багато добра не завжди на користь.

Так само, як розвитку дитини шкодить відсутність належного батьківства, негативно впливає на психосоціальний розвиток і гіперопіка. Така поведінка батьків обмежує самостійність дитини та вміння вирішувати свої проблеми.

Через надмірну увагу дітям здається, що вони не здатні до самостійності, оскільки батьки не дозволяють їм піклуватися про себе, не кажучи вже про інших.

Разом із тим, психологи зауважують, що їхні висновки слід інтерпретувати обережно, оскільки дослідження у вигляді спостереження не доводить, що в дітей батьків-гелікоптерів бракує лідерських здібностей.

На їхню думку, під час дослідження підлітки із низькою самооцінкою, згадуючи про поведінку батьків, цілком імовірно негативно відгукувались про їхні дії, щоб передати свої почуття тієї миті.

Однак результати тотожні з іншими дослідженнями-спостереженнями на тему згубного впливу на дітей надмірної опіки батьків.

Наприклад, психологи університету штату Флорида опитали майже 500 студентів і виявили, що діти батьків-гелікоптерів були менш впевнені у власних силах.

Опитування в університеті Маямі мало схожі результати: ті, хто виховувався батьками-гелікоптерами, як правило, мали більше емоційних проблем, їм було складно ухвалювати рішення тощо.

Ваше лідерське майбутнє

Якщо вам знайомий опис батьків-гелікоптерів, це зовсім не свідчить, що ви ніколи не будете лідером або не матимете таких якостей.

По-перше, пам’ятайте, що підхід ваших батьків, ймовірно, був доброзичливим, і від почуття образи користі не буде. Зараз ви можете все контролювати, і завдяки цьому сформувати будь-які риси та настрої коли завгодно.

Джудіт Локк, яка також є автором книги Дитина-бонсай (книжка про виховання дітей, яка допомагає батькам розвивати потенціал своєї дитини без гіперопіки), рекомендує починати більше контролювати власне життя, зокрема фінансову незалежність, якщо це можливо, і уникати спокуси зателефонувати батькам кожного разу, коли виникають проблеми.

– У багатьох із вас є батьки, яким кортить брати активну участь у вашому житті. Однак знайдіть спосіб більше керувати власним життям і ви забудете про звичку покладатися на своїх батьків, – говорить вона.

Звичайно, дотримуючись цих правил, ви не перетворитеся на лідера, але це допоможе вам стати більш незалежними і вам буде зручніше ухвалювати самостійні рішення. А це обов’язково допоможе вам, якщо у вашій кар’єрі з’явиться можливість для лідерства.

Ви також можете застосувати ці зміни на роботі. Зокрема, намагатися бути більш відкритими для критики та активно шукати зворотній зв’язок.

– Моя робота свідчить, що тих, кого надмірно захищали, часто надмірно оцінюють, що заважає їм впоратись із конструктивною критикою. Для того, щоб бачити зміни на краще, треба бути відкритими для порад задля досягнення прогресу, – переконана Локк.

За її словами, це не станеться за одну ніч, але ви помітите, як поступово станете більш впевненими і навіть почнете бачити себе потенційним босом.

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Джерело: BBC