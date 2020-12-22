Сатурн і Юпітер 21 грудня підійшли на нічному небокраї один до одного настільки близько, що для земного спостерігача виглядали однією яскравою зіркою.

Візуальне злиття Юпітера і Сатурна почалося в найдовшу ніч року. Якщо погода буде ясною, його можна спостерігати біля лінії горизонту в південно-західній частині неба.

Зближення триватиме п’ять днів. Це явище особливе тому, що ці планети востаннє сходилися близько 800 років тому.

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Існує теорія, що саме злиття Сатурна та Юпітера описано у Новому завіті, як Вифлеємська зірка.

Онлайн-трансляцію можна переглянути на YouTube.

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