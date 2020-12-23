День ангела Ангеліни (23 грудня): привітання в прозі, листівках та СМС

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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День ангела Ангеліни: значення імені, привітання в СМС, прозі та картинках

День ангела Ангеліни святкують 23 грудня. Взагалі власниці імені Ангеліна святкують свої іменини кілька разів на рік: 14 червня, 12 серпня та 23 грудня.

Ім’я Ангеліна походить від грецького чоловічого імені Ангеліус. У перекладі воно означає подібна до ангела. 

За характером Ангеліни вперті та дуже гордовиті. Вони дуже самостійні, тож не люблять коли їм вказують, що і як робити. Дівчата з цим ім’ям – справжні борці за правду. Їх дуже важко переконати у чомусь, адже Ангеліни ніколи не відмовляються від своїх ідеалів.

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Якщо у вашому оточенні є колега чи подруга з таким ім’ям, не забудьте привітати її зі святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання у прозі та СМС.

СМС-привітання із Днем ангела Ангеліни

***

Ангельське ім’я у тебе,
І завжди відкрита, чиста душа,
Ангеліно, ти так прекрасна, слів немає,
Чаруєш красою всіх, це не секрет.

Привітання в день іменин приймай,
Живи як у казці, не нудьгуй,
Хай добрий ангел береже тебе,
Нехай щастить тобі в усьому завжди.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання:
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з своїм Ангелом-Хранителем
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в чудесні дива разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ангеліно, твоє свято сьогодні.
Нехай усмішка сяє в очах.
І бажаю я щастя такого,
Що не бачила ти навіть у снах.
Нехай любов раптом до тебе постукає
І наповнить все серце твоє.
І зірка твоя буде світитися,
Не згасне світло яскраве її.

***

Ангеліно, ангелок!
Нехай тобі допоможе Бог
Своє щастя знайти,
Зустріти радість у житті!

***

Скрізь веселощі, дзвінкий сміх,
Подарунки і квіти у всіх.
Сьогодні наша Ангеліна
Святкує свої іменини.

Великого кохання і щастя бажаю,
З Днем Ангела сердечно вітаю.
Хай світять у всьому удачі зорі,
А ангел дарує щасливу долю.

***

Ангеліно, вітаю тебе зі святом! Бажаю море натхнення і казкових вражень! Чудового самопочуття,  заряду сил і позитивної енергії. Будь завжди красива, легка і щаслива! Посміхайся, насолоджуйся життям і хай завжди й усе вдається!

***

Нехай охороняють тебе ангели, вкривають своїми крилами від бід і негараздів. Я бажаю, щоб ім’я твоє приносило тобі успіх та щастя. Залишайся завжди такою ж щирою і відкритою. Вітаю, Ангеліно!

***

Привітання у картинках з Днем ангела Ангеліни

День ангела Ангеліни (23 грудня): привітання в прозі, листівках та СМС

день ангела

день ангела

День ангела София

день ангела

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