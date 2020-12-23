День ангела Ангеліни (23 грудня): привітання в прозі, листівках та СМС

День ангела Ангеліни святкують 23 грудня. Взагалі власниці імені Ангеліна святкують свої іменини кілька разів на рік: 14 червня, 12 серпня та 23 грудня.

Ім’я Ангеліна походить від грецького чоловічого імені Ангеліус. У перекладі воно означає подібна до ангела.

За характером Ангеліни вперті та дуже гордовиті. Вони дуже самостійні, тож не люблять коли їм вказують, що і як робити. Дівчата з цим ім’ям – справжні борці за правду. Їх дуже важко переконати у чомусь, адже Ангеліни ніколи не відмовляються від своїх ідеалів.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

Якщо у вашому оточенні є колега чи подруга з таким ім’ям, не забудьте привітати її зі святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання у прозі та СМС.

СМС-привітання із Днем ангела Ангеліни

***

Ангельське ім’я у тебе,

І завжди відкрита, чиста душа,

Ангеліно, ти так прекрасна, слів немає,

Чаруєш красою всіх, це не секрет.

Привітання в день іменин приймай,

Живи як у казці, не нудьгуй,

Хай добрий ангел береже тебе,

Нехай щастить тобі в усьому завжди.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання:

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з своїм Ангелом-Хранителем

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в чудесні дива разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ангеліно, твоє свято сьогодні.

Нехай усмішка сяє в очах.

І бажаю я щастя такого,

Що не бачила ти навіть у снах.

Нехай любов раптом до тебе постукає

І наповнить все серце твоє.

І зірка твоя буде світитися,

Не згасне світло яскраве її.

***

Ангеліно, ангелок!

Нехай тобі допоможе Бог

Своє щастя знайти,

Зустріти радість у житті!

***

Скрізь веселощі, дзвінкий сміх,

Подарунки і квіти у всіх.

Сьогодні наша Ангеліна

Святкує свої іменини.

Великого кохання і щастя бажаю,

З Днем Ангела сердечно вітаю.

Хай світять у всьому удачі зорі,

А ангел дарує щасливу долю.

***

Ангеліно, вітаю тебе зі святом! Бажаю море натхнення і казкових вражень! Чудового самопочуття, заряду сил і позитивної енергії. Будь завжди красива, легка і щаслива! Посміхайся, насолоджуйся життям і хай завжди й усе вдається!

***

Нехай охороняють тебе ангели, вкривають своїми крилами від бід і негараздів. Я бажаю, щоб ім’я твоє приносило тобі успіх та щастя. Залишайся завжди такою ж щирою і відкритою. Вітаю, Ангеліно!

***

Привітання у картинках з Днем ангела Ангеліни