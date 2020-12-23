День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік, зокрема 23 грудня. Значення імені Тетяна трактують по-різному. За однією з версій, воно походить від давньоримського імені Татій. За іншою – від грецького слова Тату, що в перекладі означає наказувати, призначати.

Жінки з таким іменем зазвичай вирізняються емоційністю, лідерськими якостями та принциповістю. У компанії Тетяна почувається вільно, а також не любить одноманітності.

Найкращі привітання в прозі з Днем ангела Тетяни

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У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій янгол завжди тебе оберігав і допомагав у всіх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання й успіх.

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Бажаю в День Тетяни великого кохання й міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес.

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Вітаю з Днем ангела Тетяни! Бажаю завжди гарного настрою, натхнення, успіхів у всіх починаннях і любові.

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Тетяно, нехай у твоєму житті буде більше яскравих моментів, тепла, любові та милосердя. Хай кожен день приносить позитивні емоції, а поруч будуть найкращі люди! З Днем ангела, люба!

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У світі стало б більше добра, щастя, тепла, посмішок, любові, краси, якби в ньому було більше таких чудових, милих і ніжних людей, як ти, Тетяно. Зі святом тебе, з іменинами!

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Привітання з Днем ангела Тетяни у картинках

Календар церковних свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих свят. Зокрема, 25 грудня святкують святого Спиридона Триміфунтського та католицьке Різдво, а 30 грудня – пророка Даниїла.

Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020, щоб не забути про важливу дату.