Погода взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Вона зазначила, що на українців чекає тепла зима. За словами Адаменко, ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

– Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного, – додала вона.

Читайте: Початок року буде помірно теплим: погода на січень 2021

Адаменко нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Підвищення середньорічної температури повітря в країні випереджає ці цифри в світі.

За словами фахівця, це відбувається через географічне розташування України.

Погода на 2021 рік у світі

Синоптики дали прогноз на погоду у світі на 2021 рік. За словами фахівців, новий рік буде трішки прохолоднішим, але попри це залишатиметься одним з найтепліших. У 2021 році буде на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

Детальніше про прогноз погоди на 2021 рік у світі читайте на Фактах ICTV.