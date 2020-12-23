2021 рік буде роком білого металевого Бика. У новорічну ніч кожна дівчина хоче виглядати якнайкраще.

Стилісти радять вдягати на це свято вбрання пастельних тонів. Для того, щоб привабити удачу, потрібно також надягнути різноманітні аксесуари.

Звичайно, не варто забувати і про новорічний макіяж. Саме він завершить святковий образ та створить чудовий настрій.

Для тих, хто не знає, на якому варіанті зупинитися, Факти ICTV підібрали найкращі ідеї макіяжу на Новий рік.

Гарний макіяж на Новий рік

На підготовлену шкіру наносимо тональну основу. М’яким пухнастим пензлем легкими рухами на “яблучка” щік наносимо рум’яна. Верхня частина скул підсвічується за допомогою хайлайтера. На повіки наносимо праймер – основу під тіні.

Маленьким скошеним пензлем промалювуємо міжвійний контур тінями золотисто-коричневого відтінку. Наступним етапом наносяться бордові тіні.

Виконуємо розтушовку на повіки в техніці смокі айс. Не забуваємо про туш для вій. Чудово – легкий макіяж на Новий рік готовий.

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Вечірній макіяж на Новий Рік

Підкреслюємо консилером лінію брови, а також наносимо на всю повіку і розтушовуємо. Пласким пензлем таким же способом наносимо підводку. На повіці малюємо “арку”, зміщену в кут. Тінями дублюємо чорну підкладку.

За допомогою іншого кольору робимо градієнт на повіках. У внутрішньому куточку ока срібними тінями формуємо плавний контур. Наступним шаром наносимо блискітки в кутики та на підбрівний простір.

Такі ж дії повторюємо з нижньою повікою. Робимо виразні вії за допомогою туші для очей. Чудово – ефектний вечірній макіяж готовий.

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Макіяж на Новий рік з блискітками

Необхідно вирівняти відтінок шкіри обличчя – можна використовувати тональний засіб або консилер. Краще наносити на обличчя пласким пензлем.

За допомогою праймера створюємо та закріплюємо водостійкий ефект. Прикриваємо серветкою нижню повіку, щоб косметика не посипалася. Прикладними рухами рівномірно наносимо блискітки на верхню повіку.

Для більш інтенсивного макіяжу повторюємо такий порядок рухів декілька разів. Кожен шар тіней закріплюємо фіксуючим спреєм. Чарівно – сяючий простий макіяж готовий.

Оригінальний макіяж на Новий рік з блискітками зробить ваш образ витонченішим. Косметика прикрасить будь-яку дівчину. Але варто пам’ятати, що ви прекрасні такі, які є.