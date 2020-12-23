Кожна дівчина хоче красиво виглядати, особливо на урочисті свята. Макіяж для зустрічі Нового року – це лише мала частина образу. Для гармонійного зовнішнього вигляду потрібно вибрати сукню, підібрати взуття, продумати зачіску, а також не забути про манікюр.

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Трендові новорічні нігті створять завершений та ефектний образ. Факти ICTV підготували добірку красивого новорічного манікюру на Новий рік.

Манікюр на Новий рік Бика

Популярні тренди:

чорний фон зі сріблом;

червоний фон з глітером та фольгою;

манікюр з тематичними малюнками (сніг, ялинка, зірки та інші);

манікюр зі стразами;

фіолетовий манікюр.

Ідеї ​​манікюру на Новий рік

Новорічний манікюр на короткі нігті

Найкращим варіантом манікюру на короткі нігті буде однотонне покриття або френч. Варто утриматися від недбалого розпису, оскільки він вийшов з моди. Можна також розглянути варіанти манікюру з новорічною тематикою: сніг, олені, ялинка, зірки, сніжинки, феєрверк або ялинкові іграшки.

Важливо не перебрати з розміром малюнка: маленьке зображення прикрасить нігті, а великий малюнок може виглядати неохайно та наводити на думку про несмак власниці такого новорічного манікюру.















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Новорічний манікюр на довгі нігті

Завжди актуальний френч вважається класичним вибором. Але якщо ви хочете дивувати – варто розглянути варіант манікюру з блискучим градієнтом на всі пальці, або омбре на дзеркальних або хромованих нігтях.

Це зробить вас фатальною жінкою-вамп в очах інших в новорічну ніч. Такий манікюр точно помітять всі. Для домашнього святкування краще розглянути холодні кольори та відтінки (сині, блакитні, бордові, зелені) та підібрати вбрання відповідної гами для завершеного образу.































Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 8 фотографий

Ніжний манікюр

Манікюр пастельних та перламутрових кольорів підкреслить жіночність, акуратність і красу будь-якої дівчини. Тим більше що класика ніколи не виходить з моди.















Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 4 фотографии

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Французький манікюр

Френч нагадує натуральні нігті. Вважається, що ідея такого манікюру прийшла з Парижа. Кінчики найчастіше забарвлюють в білий колір (можна поекспериментувати і вибрати інші), а потім нігті фарбують в ніжний рожевий або відповідний бежевий відтінок.















Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 4 фотографии

Нюдовий манікюр



















Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 5 фотографий

Матовий манікюр

Бірюзовий, фіолетовий, персиковий, м’ятний, сіро-бордовий – популярні кольори новорічного манікюру, з якими можна експериментувати. Декоративні елементи, різні фактури та градієнти вирізнять серед натовпу. Найідеальнішим варіантом стане перламутр з частковим фіолетовим омбре або манікюр з тематичними елементами.



















Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 5 фотографий

Різні експерименти завжди допомагають визначитися, що подобається та пасує більше саме вам. Коли ще експериментувати зі своєю зовнішністю, як не зараз? Пам’ятайте, ви чарівні.

Фото: Dreamstime