23 грудня 2020 року – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Важливе свято 23 грудня у християн східного обряду – це день Міни Красномовного.

Про великомученика Міну відомо не так багато, однак збереглися відомості, що святий володів цілительськими здібностями.

Зокрема, молитва до Міни Красномовного допомагає боротися із хворобами зору.

Іменини 23 грудня

День ангела 23 грудня святкують Мина, Євгеній, Іван, Ангеліна, Вікторія, Степан, Фома.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

23 грудня: прикмети

Якщо на Міни 23 грудня зорі світять яскраво – найближчим часом похолодає.

Суха та вітряна погода 23 грудня означає посушливе літо наступного року.

Білі купчасті хмари на небі – скоро вдарять морози.

Снігопад 23 грудня означатиме неврожайний рік

Що не можна робити 23 грудня

На великомученика Міни Красномовного не можна брехати, оскільки усі слова можуть обернутися проти вас.

Якщо 23 грудня під час розмови прикушується язик – краще не обговорювати ту тему.

Церковні свята – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря поділяються на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.

Крім свят, в матеріалі Фактів зібрано перелік усіх постів і поминальних днів в 2020.